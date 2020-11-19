Водитель «Ремавтодор» утверждает, что его «попросили уйти» после отказа вывозить цветы с «площади Перемен»

Источник материала: Onliner

Прошлое воскресенье выдалось особенно драматичным. На «площади Перемен» тысячи людей пришли к мемориалу памяти Романа Бондаренко. В тот же вечер мемориал был разобран и вывезен силовиками и сотрудниками коммунальных служб. Среди них должен был оказаться и Владимир Бейшер, водитель УП «Ремавтодор Центрального района». Однако он отказался. 19 ноября в его трудовой книжке появилась новая запись: уволен по соглашению сторон. Мужчина утверждает, его попросили написать заявление по собственному желанию. На предприятии уверяют, что это целиком и полностью инициатива бывшего работника.





Владимиру Бейшеру 53 года, и он почти всю жизнь работает водителем. Сначала на инкассаторской машине, потом на скорой. Пять лет назад устроился в «Ремавтодор» Центрального района. Спектр его занятий был весьма широк: вывозил мусор, укладывал асфальт, чистил улицы и дороги. Садился за руль как самосвала, так и уборочной техники.

15 ноября в восемь вечера он, как обычно, заступил на ночное дежурство. К неожиданным выездам Владимир привык: такая у него работа. Но тот день был особенным.

— Пришел мастер смены, сказал: «Нужен водитель, чтобы отвезти рабочих на „площадь Перемен“ — убрать цветы. Приказ директора». Он спросил, есть ли у кого-то желание поехать. Но добровольцев не нашлось. Дальше разговор приобрел приказной характер. Я отказался ехать, мой коллега тоже. Начался кипиш. В итоге за руль сел бригадир, который не должен этим заниматься. Работу люди выполнили.





На следующий день Владимира и еще одного водителя срочно вызвало к себе руководство.

— Директор хотел узнать, почему мы отказались ехать на «площадь Перемен». Лично мне не позволяет вера собирать с народного мемориала цветы, иконы, лампады, фотографии и вывозить их куда-то. Я православный человек. Мой коллега ответил, что проживает в том районе, боится, что соседи его узнают. Тогда начальник предложил два варианта: либо мы между собой решаем, кто пишет заявление по собственному желанию, либо оба. Я решил уволиться сам, чтобы другого человека оставили. Я себе быстрее работу найду, чем тот человек, он уже пожилой.





Сейчас Владимир занят поиском нового места работы. Благо совсем без денег Владимир не останется: он получает пенсию как жертва Чернобыля — 300 рублей. Служил в тех местах в 1986 году. Мужчина ухаживает за больной матерью: ей 86 лет, она инвалид II группы. Вместе с ней и живет.

«Отказать ему в увольнении не имели права»

В приемной директора УП «Ремавтодор Центрального района» нас перенаправили к его заместителю по правовой, кадровой и идеологической работе Александру Поленкову. Вот как он прокомментировал увольнение нашего героя:

— Человек пришел, написал заявление и ушел. В начале недели, может быть, во вторник. Обычный работник, никаких нареканий на него не было. По его собственному желанию мы его и уволили. Отказать ему в увольнении не имели права: он пенсионер.