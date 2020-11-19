Интернет-магазин прислал знаменитый «бесплатный подарок». Что же в коробке?

Источник материала: Onliner

Помните историю из мирной жизни? «Добрый день, это интернет-магазин ***, поздравляем, вы выиграли подарок. Удобно будет забрать на почте завтра, заплатив только 39 рублей за доставку?» В ответ вы бросали трубу, троллили или соглашались. Читательница Наталья решила пройти этот квест до конца и с удивлением обнаружила, что все только начинается!

«Позвонили неделю назад на мобильный, сказали, вам полагается подарочный набор за то, что вы какой-то там наш VIP-клиент, нашего „интернет-магазина“, — пишет Наталья на форуме Onliner. — Женщина сказала, в наборе вам будет: видеорегистратор и умные часы какие-то. Ну и что на почте вам останется только оплатить 39 рублей.

В конце добавила, все предыдущие клиенты были очень довольны подарком, надеемся, вы тоже будете».

Через неделю Наталья получила СМС от почты, что пришла посылка, — и тут же звонок от «интернет-магазина»: забирайте. На почте Наталью ждала увесистая коробка (как обычно, из Пинска), располагающая к нечаянной радости в скором будущем.





Но нет, как вы и догадывались. Вес давал небольшой флакон непонятной туалетной воды и пачка бумаги. По «документам», ее положили для того, чтобы парфюм не разбился. Еще внутри лежали несколько красных ниток (браслеты) и послание с обещанием в следующий раз обязательно прислать и часы, и видеорегистратор (все по акционной цене).

«Еще в бумаге сразу написали, что можете даже не пытаться звонить нам. Так, собственно, и получилось: ни один из номеров не отвечает или постоянно занято», — добавила Наталья.













Мы позвонили по указанному номеру и услышали записанный голос:

— Здравствуйте, клиент. У нас рабочее время, но мы не можем вам ответить. Оператор видит ваш звонок и свяжется в ближайшее время.