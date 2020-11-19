ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интернет-магазин прислал знаменитый «бесплатный подарок». Что же в коробке?

19.11.2020 16:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Помните историю из мирной жизни? «Добрый день, это интернет-магазин ***, поздравляем, вы выиграли подарок. Удобно будет забрать на почте завтра, заплатив только 39 рублей за доставку?» В ответ вы бросали трубу, троллили или соглашались. Читательница Наталья решила пройти этот квест до конца и с удивлением обнаружила, что все только начинается!

«Позвонили неделю назад на мобильный, сказали, вам полагается подарочный набор за то, что вы какой-то там наш VIP-клиент, нашего „интернет-магазина“, — пишет Наталья на форуме Onliner. — Женщина сказала, в наборе вам будет: видеорегистратор и умные часы какие-то. Ну и что на почте вам останется только оплатить 39 рублей.

В конце добавила, все предыдущие клиенты были очень довольны подарком, надеемся, вы тоже будете».

Через неделю Наталья получила СМС от почты, что пришла посылка, — и тут же звонок от «интернет-магазина»: забирайте. На почте Наталью ждала увесистая коробка (как обычно, из Пинска), располагающая к нечаянной радости в скором будущем.

Интернет-магазин прислал знаменитый «бесплатный подарок». Что же в коробке?

Но нет, как вы и догадывались. Вес давал небольшой флакон непонятной туалетной воды и пачка бумаги. По «документам», ее положили для того, чтобы парфюм не разбился. Еще внутри лежали несколько красных ниток (браслеты) и послание с обещанием в следующий раз обязательно прислать и часы, и видеорегистратор (все по акционной цене).

«Еще в бумаге сразу написали, что можете даже не пытаться звонить нам. Так, собственно, и получилось: ни один из номеров не отвечает или постоянно занято», — добавила Наталья.

Интернет-магазин прислал знаменитый «бесплатный подарок». Что же в коробке?
Интернет-магазин прислал знаменитый «бесплатный подарок». Что же в коробке?
Интернет-магазин прислал знаменитый «бесплатный подарок». Что же в коробке?

Мы позвонили по указанному номеру и услышали записанный голос:

— Здравствуйте, клиент. У нас рабочее время, но мы не можем вам ответить. Оператор видит ваш звонок и свяжется в ближайшее время.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните историю из мирной жизни? «Добрый день, это интернет-магазин ***, поздравляем, вы выиграли подарок. Удобно будет забрать на почте завтра, заплатив только 39...
 
Новости дня
Новости разные
 
КГБ Беларуси внес создателей telegram-канала NEXTA в список террористов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus
19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика