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У Infiniti появился новый купеобразный SUV

19.11.2020 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Infiniti насмотрелась на успех купеобразных кроссоверов немецких производителей и решала выпустить на рынок свою «скошенную» модель — QX55. Новинка построена на базе «универсального» SUV QX50 и возвращает премиум-марку в сегмент спортивных кроссоверов. Одним из родоначальников класса считается FX 2002 года.

У Infiniti появился новый купеобразный SUV

Машину лепили по известному рецепту. До стойки В кроссовер не отличается от QX50, а вот задняя часть у «55-ки» более спортивная, с закошенными стойками и ниспадающей линией крыши. Выглядит модель гармонично и даже чем-то напоминает старый добрый FX. Еще у QX55 слегка переделанный бампер и 20-дюймовые колесные диски в базе (у QX50 — 19 дюймов).

У Infiniti появился новый купеобразный SUV

Габаритная длина автомобиля — 4732 мм, высота — 1622 мм, а ширина — 1903 мм. Размер колесной базы такой же, как у исходника, — 2800 мм. Отметим, что Infiniti QX55 оказался компактнее, чем покинувший рынок QX70 (он же FX). В салоне отличий от QX55 немного: меньше места над головами на втором ряду и уменьшенный багажник.

У Infiniti появился новый купеобразный SUV

В движение новинку приводит 2-литровый турбомотор мощностью 272 л. с. Тяга агрегата — 380 Н·м. Коробка передач — вариатор, и уже в базе машина оснащена полным приводом с многодисковой муфтой.

У Infiniti появился новый купеобразный SUV
Infiniti FX II (S51) Sport, 2010 г.в., 122 200 км
черный, внедорожник, бензин 3.7 л, автоматическая, полный привод
48 245 р.
18 899$ / 15 913€
Infiniti FX I (S50) Рестайлинг, 2008 г.в., 250 000 км
черный, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
27 312 р.
10 699$ / 9008€
Infiniti QX56 I Рестайлинг, 2008 г.в., 150 000 км
черный, внедорожник, бензин 5.6 л, автоматическая, полный привод
38 292 р.
15 000$ / 12 630€
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Компания Infiniti насмотрелась на успех купеобразных кроссоверов немецких производителей и решала выпустить на рынок свою «скошенную» модель — QX55. Новинка построена...
 
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