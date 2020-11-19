У Infiniti появился новый купеобразный SUV

Источник материала: Onliner

Компания Infiniti насмотрелась на успех купеобразных кроссоверов немецких производителей и решала выпустить на рынок свою «скошенную» модель — QX55. Новинка построена на базе «универсального» SUV QX50 и возвращает премиум-марку в сегмент спортивных кроссоверов. Одним из родоначальников класса считается FX 2002 года.





Машину лепили по известному рецепту. До стойки В кроссовер не отличается от QX50, а вот задняя часть у «55-ки» более спортивная, с закошенными стойками и ниспадающей линией крыши. Выглядит модель гармонично и даже чем-то напоминает старый добрый FX. Еще у QX55 слегка переделанный бампер и 20-дюймовые колесные диски в базе (у QX50 — 19 дюймов).





Габаритная длина автомобиля — 4732 мм, высота — 1622 мм, а ширина — 1903 мм. Размер колесной базы такой же, как у исходника, — 2800 мм. Отметим, что Infiniti QX55 оказался компактнее, чем покинувший рынок QX70 (он же FX). В салоне отличий от QX55 немного: меньше места над головами на втором ряду и уменьшенный багажник.





В движение новинку приводит 2-литровый турбомотор мощностью 272 л. с. Тяга агрегата — 380 Н·м. Коробка передач — вариатор, и уже в базе машина оснащена полным приводом с многодисковой муфтой.



