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Кандидата наук Евгения Маликова уволили из БелГУТ после 16 лет работы

19.11.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из гомельского Белорусского государственного университета транспорта уволили кандидата наук доцента кафедры «Архитектура и строительство» Евгения Маликова. В вузе он отработал 16 лет. Маликов считает увольнение политически мотивированным — в сентябре он отбыл пятисуточный арест за участие в несанкционированной акции.

Кандидата наук Евгения Маликова уволили из БелГУТ после 16 лет работы

«Увольнение в середине семестра показывает их внутреннюю сущность, точнее — исключительную политическую целенаправленность всего этого процесса», — написал преподаватель на своей странице в «Фейсбуке».

Он заметил, что за 16 лет работы в университете не имел взысканий, а за последние восемь дней получил два выговора.

11 сентября Евгений Маликов вышел на пикет в поддержку арестованного коллеги — преподавателя ГГТУ им. Сухого Вадима Бельского. После пикета его задержала милиция, а суд наказал арестом на пять суток.

Первый выговор преподаватель получил, по его мнению, за ироничный пост в социальной сети «ВКонтакте». Маликов выложил свою фотографию в новом облике — с усами и рассуждал о «агрофеодалах», «рабовладельцах», о том, что будет «пугать оппонентов усами».

В выговоре администрация вуза объясняет, что причина взыскания — «нарушение правил внутреннего распорядка, выразившееся в несоблюдении нравственных и этических норм в части речевой дисциплины при размещении 30 октября информационного сообщения в социальной сети, что способствует созданию неблагоприятных условий по реализации не только образовательных программ, но и программ воспитания при осуществлении воспитательной функции, являющейся непосредственной обязанностью доцента».

Второй выговор был обоснован административным арестом и последующим разбирательством на собрании коллектива. В частности на собрании упоминалось, что словами «агрофеодалы» и «рабовладельцы» Маликов оскорбил заведующего кафедрой и декана.

«В принципе можно было дождаться конца семестра или конца контракта, но нет — непосредственно сейчас, за восемь дней, накануне сессии, чтобы не научил студентов чему-то плохому, например истории архитектуры», — высказался преподаватель.

Ректор БелГУТ Юрий Кулаженко в комментарии БелаПАН подчеркнул, что преподавателя уволили не по политическим мотивам. «Евгений Маликов должен аккуратнее высказываться и не оскорблять людей. Никто его за усы, как он пишет, не увольнял, не наказывал, он в своих опусах оскорбил и заведующего кафедры, и декана, которые его брали на работу, помогали ему, старше его. У меня на этот счет есть докладные записки. Это на виду у всех, студентов в том числе. Как потом ему к студентам идти?» — сказал Кулаженко.

Ранее из ГГУ им. Ф.Скорины уволилась преподаватель кандидат филологических наук Наталья Суслова. За участие в акциях протеста она дважды отбывала арест — на 8 и 10 суток. Лишился также должности декан одного из факультетов ГГТУ им. Сухого, который, по его словам, отказался отчислять студентов, участвовавших в акциях протеста.

 
 
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Из гомельского Белорусского государственного университета транспорта уволили кандидата наук доцента кафедры «Архитектура и строительство» Евгения Маликова. В...
 
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