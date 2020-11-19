ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГБ внес Путило и Протасевича в список террористов

19.11.2020 16:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

КГБ внес Путило и Протасевича в список террористов
Источник: КГБ

Степан Путило основал популярный телеграм-канал, который власти Беларуси признали экстремистским. Роман Протасевич был его главным редактором. В списке КГБ они единственные белорусы, остальные — террористы из международных списков.

Обвиняемые живут в Варшаве  и находятся в межгосударственном розыске, но Польша не намерена их выдавать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не имей 100 рублей: Джордж Клуни подарил друзьям по $1 миллиону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus
19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика