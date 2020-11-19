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В сопровождении "тигров": как работают миротворцы в Карабахе - видео
19.11.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Еще одна работа миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха – безопасность передвижения по районам в зоне прекращения огня. Видеоролик одного из таких моментов опубликовало Минобороны России.
Ruptly / RT / AZTV
"Три грузовика с личным составом проследовали из района населенного пункта Шуши на территорию Физулинского района Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.
Камазы с военными и джипы ехали в сопровождении бронеавтомобилей "Тигр" – их используют в Карабахе российские миротворцы.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана
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Грузовики и джипы с военнослужащими и сопровождали бронеавтомобили с миротворцами при передвижении по Карабаху. Смотрите на видео, как работают российские...
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