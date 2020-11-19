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В сопровождении "тигров": как работают миротворцы в Карабахе - видео

19.11.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Еще одна работа миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха – безопасность передвижения по районам в зоне прекращения огня. Видеоролик одного из таких моментов опубликовало Минобороны России.

Ruptly / RT / AZTV
Российские миротворцы разминируют участки дорог в Карабахе - видео

"Три грузовика с личным составом проследовали из района населенного пункта Шуши на территорию Физулинского района Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Камазы с военными и джипы ехали в сопровождении бронеавтомобилей "Тигр" – их используют в Карабахе российские миротворцы.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе началось с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

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Грузовики и джипы с военнослужащими и сопровождали бронеавтомобили с миротворцами при передвижении по Карабаху. Смотрите на видео, как работают российские...
 
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