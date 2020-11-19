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Renault готовит к дебюту новый бюджетный кроссовер

19.11.2020 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этой осенью Nissan показал свой самый доступный кроссовер в гамме — Magnite, который в Индии в «базе» будет стоить немногим более 7 тысяч долларов. На подходе родственная машина под маркой Renault — сейчас компания представила ее концептуальную версию.


Называется концепт Kiger и, если верить Renault, он очень близок к будущему серийному автомобилю. Хотя товарная машина, разумеется, будет выглядеть намного проще и лишится световых полос над радиаторной решеткой, боковых зеркал, которые, по замыслу дизайнеров, должны вызывать ассоциации с крыльями самолета и 19-дюймовых колесных дисков необычного дизайна.



Как и Magnite, за основу Kiger будет взята простая переднеприводная платформа CMF-A, от «паркетника» Nissan, по всей видимости, новинке под французской маркой достанутся и моторчики с тремя цилиндрами и объемом 1 л — это атмосферный вариант мощностью 72 л.с. и турбо-версия с отдачей 95 л.с. Длина переднеприводного автомобиля не превысит 4 м.


Как и Magnite, выпускаться Kiger также будет в Индии — на местный рынок кроссовер должен выйти в начале следующего года. Планируется экспорт Kiger и в другие страны — и пока это вся информация, которой поделились в Renault.

 
 
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Этой осенью Nissan показал свой самый доступный кроссовер в гамме -Magnite, который в «базе» будет стоить немногим более 7 тысяч долларов. На подходе родственная машина...
 
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