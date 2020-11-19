«У нас цинично украли голоса и пытаются всячески задавить». Работники продолжают вступать в стачку

Источник материала: Tut.by

Работники белорусских предприятий продолжают присоединяться к стачке. За последние дни о вступлении в нее объявили сотрудники «Беларуськалия», «Нафтана», БМЗ, БелЖД, присоединились к стачке и работники новых предприятий. «Все эти избиения, акты насилия, задержания, сфабрикованные уголовные дела, потоки лжи, которые льются нам в уши из всех государственных СМИ, смешивание народа с грязью невозможно и нельзя больше терпеть», — говорит один из работников, принявших для себя такое решение. FINANCE.TUT.BY посмотрел, работники каких предприятий вступили в стачку за последние дни.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За один только понедельник, 16 ноября, к стачке присоединились 8 работников «Беларуськалия». С того момента в нее вступили еще 9 работников предприятия. Это ГРОЗ участка № 8 3 РУ Дмитрий Якубович, электрослесарь РМУ рудника 3РУ Андрей Стешиц, слесарь-ремонтник ПЭМУ (м) рудника 4РУ Александр Кувшинов, ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности 4РУ Артем Бриль, слесарь-ремонтник РМЦ-4 4РУ Антон Тиковенко, мастер ЦПРД 3РУ (крахмальный цех) Александр Пантелеев, электрослесарь 4 разряда ПУВРКТ рудника 3РУ Кирилл Швабовский, электрослесарь ПРМУ рудника 3РУ Евгений Королевич, электрогазосварщик СОФ-3 3РУ Дмитрий Заброцкий.

— Считаю, что прошедшая кампания по выборам президента РБ в 2020 году была полностью непрозрачна и нагло сфальсифицирована. С момента старта президентской кампании, — написал в своем заявлении о вступлении в стачку Дмитрий Якубович.



Дмитрий Якубович. Фото: стачком «Беларуськалия»

А Александр Кувшинов принял решение присоединиться к стачке после того, как с другими коллегами отправился на экскурсию в Коссово и был задержан . Там он исполнял роль экскурсовода, поскольку имеет высшее историческое образование.

— Я провел трое суток в СИЗО № 6 г. Барановичи, где находился в нечеловеческих условиях, без соблюдения элементарных санитарных норм, где не хватало кроватей, так как камеры были переполнены, — передает его слова телеграм-канал стачкома «Беларуськалия». — По окончании трех суток задержания в камере состоялся суд, который проходил в СИЗО № 6. На суде не было предоставлено никаких доказательств моего участия в несанкционированном митинге. На мои вопросы к судье об отсутствии доказательств моего участия в митинге не было получено никаких объяснений. Судья без основания вынес мне решение оштрафовать на 10 базовых величин. После задержания я принял решение вступить в стачку.



Александр Кувшинов. Фото: стачком «Беларуськалия»

Артем Бриль тоже сопроводил свое вступление в стачку публичным заявлением:

— Не могу больше оставаться в стороне, глядя на то беззаконие, которое творится у нас в государстве. Беспредел силовых ведомств и самодурство руководителей переходит все мыслимые и немыслимые границы. Все эти избиения, акты насилия, задержания, сфабрикованные уголовные дела, потоки лжи, которые льются нам в уши из всех государственных СМИ, смешивание народа с грязью невозможно и нельзя больше терпеть.



Артем Бриль. Фото: стачком «Беларуськалия»

Помимо работников «Беларуськалия» к стачке присоединяются и работники других предприятий Солигорска. Телеграм-канал стачкома «Беларуськалия» сообщает, что 17 ноября к стачке присоединились трое работников ОАО «Стройтрест № 3» — монтажники Кирилл Кецко, Владимир Макаров и Артем Метельский.

— Мы присоединились к общереспубликанской стачке, так как не можем оставаться в стороне от происходящего в нашей стране. Не можем спокойно наблюдать за происходящим насилием и беспределом самопровозглашенной преступной власти, — приводит их слова телеграм-канал стачкома.



Фото: стачком «Беларуськалия»

Также о присоединении к стачке объявил инженер по наладке и испытаниям ООО «НПО Пассат» Алексей Цветков.

— Не могу продолжать спокойно выполнять свои трудовые обязанности, в то время как наших граждан избивают, увольняют с работы, не продлевают контракты. Нам рассказывают, что не нужны ни врачи, ни студенты, ни учителя, ни инженеры, ни рабочие, чья точка зрения отличается от государственной идеологии. У нас цинично украли голоса и пытаются всячески задавить тех, кто посмел показать свое недовольство. Под репрессии попали десятки тысяч наших соотечественников, а мы читаем новости, обсуждаем их в курилках, негодуем и продолжаем вести обычную жизнь, как ни в чем не бывало. Нельзя, зная все это, делать вид, что нас это не касается. Только в наших руках, в руках народа наше будущее, — пишет Алексей Цветков.



Фото: стачком «Беларуськалия»

Также за последние дни к стачке присоединились еще трое работников ОАО «Нафтан».

— В связи с последними событиями, которые происходят в моей стране, я присоединяюсь к общенациональной стачке. Я не могу оставаться в стороне. Я полностью поддерживаю требования народа, — сказал в своем видеообращении машинист установки «Пенекс» Константин Рябиков, который присоединился к стачке с 18 ноября.

Еще один работник «Нафтана», оператор технологических установок Александр Соколов, тоже записал видео о своем уходе в стачку. Он работает на предприятии больше 8 лет.

— Я с золотой медалью окончил школу, получил два высших образования, окончил магистратуру. Нет, это не реклама моих достижений, а перечисление среднестатистического набора наркомана, маргинала и, конечно же, проституток в 2020 году, — говорит Александр. — Я не могу и не хочу закрывать глаза на происходящее беззаконие и насилие в стране, а также на предприятии ОАО «Нафтан».

По словам Александра, в последнее время на предприятии критерием качества являются «не профессиональные знания, умения и навыки, а покорное рабское молчание и членство в провластном профсоюзе, который уже давно превратился в беззубый придаток нанимателя». Руководитель профсоюза на предприятии стал инициатором приостановления на полгода пунктов коллективного договора, который позволяет профсоюзу защищать работника от увольнения, продолжает сотрудник.

— В стране нет закона. Нас превращают в рабов и устраивают геноцид, увольняют ценных специалистов и отчисляют наше будущее — студентов. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 ноября, я присоединяюсь к общенациональной стачке и поддерживаю выдвинутые требования. Я с вами, честные и невероятные белорусы, — говорит Александр.

Также о присоединении к стачке с 19 ноября объявил работник «Нафтана» Алексей Журавлев, оператор технологических установок производства 3 установки ВТ-1 с 12-летним стажем. Он объясняет свое решение «происходящими событиями в нашей стране и обстановкой внутри предприятия».

На Белорусском металлургическом заводе в стачку вступил 11-й участник — контролер ОТК 5-го разряда Лариса Шанюк, которая проработала там 31 год. Она требует прекращения насилия над белорусским народом, освобождения всех политических заключенных и назначения новых выборов.



Фото: читатель TUT.BY

Есть пополнение в стачке на БелЖД: в телеграм-канале «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» опубликовано заявление о присоединении к стачке с 17 ноября помощника машиниста мотовоза Максима Азарко. В заявлении он перечисляет требования: отставка правительства во главе с Александром Лукашенко, прекращение насилия в отношении мирных граждан и расследование всех случаев его неправомерного применения, освобождение всех политзаключенных и прекращение их преследования, проведение новых честных выборов с соблюдением всех международных стандартов.



Фото: телеграм-канал belzhd_live