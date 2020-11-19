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В Минске болгаркой счищали красную полосу с белых баков для газа. Разобрались, с чем это связано

19.11.2020 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появился видеоролик, где рабочий с болгаркой счищает красную полосу с белой цистерны, в которой перевозится газ. Пользователи усмотрели в этом политический подтекст и интересуются, не чревата ли такая работа опасностью как для самого рабочего, так и для окружающих. 42.TUT.BY разобрался в вопросе.


Скриншот из видео

Что случилось?

19 ноября в Telegram-канале Luhta появилось видео с рабочим, счищающим красную краску с белых баков с надписью «Газ. Огнеопасно» (к сожалению, мы не можем встроить этот ролик из-за наличия водяных знаков, которые запрещены к распространению).

Судя по всему, видео снято около одной из минских газовых станций в Масюковщине. На кадрах виден полуприцеп с цистернами, предназначенными для транспортировки сжиженного природного газа. Как и положено по стандартам, на каждой из белых цистерн посередине проведена красная полоса (так маркируются емкости, в которых перевозят легковоспламеняющиеся газы — метан, этан, пропан, бутан и другие).

Рабочий на кадрах ролика, используя болгарку, счищает с одной из цистерн красную полосу, оставляя металл. Так как сами емкости покрашены в белый цвет, то с красной полосой они образуют цветовую гамму «белый-красный-белый», что отдельными слоями населения Беларуси воспринимается неоднозначно. Соответственно, стирание красной полосы можно воспринять как попытку уйти от БЧБ-гаммы — и некоторые пользователи восприняли это именно так.

Кроме того, увидевшие этот ролик задались вопросами безопасности. Ведь природный газ легко возгорается, а при работе болгаркой искры — обычное дело.

Рассказываем, что произошло на самом деле

Прежде всего стоит отметить, что права по своему усмотрению менять цветовую гамму цистерн ни у рабочего, ни у тех, кто мог отдать ему приказ, скорее всего, нет. Полосы разных цветов наносятся на емкости с газами не для красоты — этого требуют соображения безопасности.

Разбирающийся в теме человек может, взглянув на цистерну, определить, что в ней должно находиться. Окраска емкостей с опасными грузами нормируется постановлением МЧС РБ № 61 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь». Соответственно, в существующем правовом поле сменить цвет полосы на баке с огнеопасным газом нельзя.

За комментарием мы обратились к специалистам. В итоге удалось выяснить, что прицеп для перевозки сжатого природного газа готовился к периодической диагностике. Емкость в момент работы была пустой, а рабочий с помощью болгарки зачищал шов в месте соединения двух полусфер.

После того, как работы будут закончены, красная полоса вновь будет нанесена в соответствии с государственным стандартом обозначения опасных грузов, рассказали нам. Поэтому политическая составляющая здесь крайне маловероятна.

Вопрос об опасности проведения таких работ также снимается — так как внутри цистерны был только воздух, взрываться и гореть там особо нечему.

 
 
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