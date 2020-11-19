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Дешевле плитки: ремонт в ванной, который и стоит недорого, и выглядит модно
Источник материала: Tut.by
Краска для отделки в ванной многими воспринимается как «совковый» способ удешевить ремонт. Ассоциативный ряд при этом у всех одинаковый: убогие стены, покрытые зеленой или тускло-синей масляной краской. Но, просматривая фото интерьеров в Pinterest, можно заметить, что в ванных комнатах теперь очень часто для отделки используют именно такой способ отделки. И выглядит это весьма и весьма достойно. Поговорили с профессиональным отделочником и выяснили, как нужно готовить стены под покраску и какую краску выбирать. Отметим также, что словосочетание «как сделать ремонт в ванной дешево и красиво» входит в топ запросов «Яндекса» от белорусов на эту тематику.
Краска в ванной — это немодно?
Окрашенные стены в санузлах старых советских квартир и в самом деле выглядят скучно и дешево. Сейчас такую отделку (вкупе с дешевыми обоями) можно увидеть разве что в домах с «социальной» отделкой от УКСов. В большинстве случаев застройщики сдают жилье с черновой отделкой в виде штукатурки и владелец квартиры сам решает, какой будет чистовая.
Если мы говорим о ванной комнате, то здесь несколько распространенных вариантов: кафель на полу и по всей поверхности стен, кафель только в мокрых зонах (ванна, душевая, умывальник), а остальное — под покраску. И в тренде сегодня именно второй вариант.
Красить можно, но…
Если под кафель стены должны быть просто качественно оштукатурены, то под покраску стены должны быть идеально выровнены, бетонная штукатурка и шпатлевка до конца высушены, а поверхность — хорошо прогрунтована.
Владимир Лабковский, руководитель сообщества профессионалов-отделочников «Мастер дел золотые руки», говорит, что поверхность под покраску должна быть идеально ровной и гладкой. Дело в том, что краска не скрывает дефектов, а, наоборот, подчеркивает их.
Поэтому высокий уровень подготовки стен (выравнивание и грунтование) — самый главный этап.
— Шпатлевка в ванных комнатах нужна цементная или полимерная, — говорит он. — Гипсовая не подойдет, так как она впитывает влагу. Еще одно важное условие подготовки стен под покраску — дать время для высыхания всех слоев. Например, цементная штукатурка в идеале должна сохнуть 26−28 суток. Если это условие не соблюсти, то остаточная влажность приведет к трещинам, вспучиванию или шелушению финального слоя.
Для достижения наилучшего результата рекомендуют оклейку стен стеклохолстом. Последовательность работ в данном случае такая: шпаклевание, грунтовка, наклеивание стеклохолста и снова слой грунтовки. Разумеется, после каждого этапа делается пауза до полного высыхания. Финальный шаг — окрашивание стен.
Стоит сделать ремарку: на текстурированной поверхности дефектов не видно. Такого эффекта можно достигнуть, используя специальную фактурную шпаклевку. Кроме того, существуют специальные декоративные покрытия, которые не требуют идеально гладких стен.
Есть мнение, что окрашенные стены могут покрываться грибком, плесенью. Это и в самом деле возможно, но только в помещениях с плохой вентиляцией. Но в таких случаях грибок может появиться и в ванной, стены которой полностью облицованы плиткой. Чтобы отделка долго сохраняла свой первоначальный вид, нужно сразу позаботиться о хорошей вентиляции. Например, можно дополнительно установить специальный вытяжной вентилятор. А в дополнение к этому желательно оставлять открытой дверь в ванную после приема водных процедур. Если есть окно — ставить его на проветривание.
Чем красить?
Современные производители лакокрасочных материалов разработали специальные водостойкие краски для влажных помещений. Они не боятся воды, их можно неоднократно мыть и протирать. Кроме того, они содержат специальные добавки, препятствующие появлению микроорганизмов. Еще одно их достоинство — возможность колеровки в один из нескольких тысяч оттенков.
Для покраски стен в ванной комнате специалисты советуют обратить внимание на силиконовые и латексные краски. Они дороже, однако долговечнее.
Владельцы ванных комнат с окрашенными стенами сталкиваются с такой проблемой, как известковый налет, и лучше всего он заметен на темной краске. Если в воде повышенное содержание железа, то придется иметь дело с коричневым налетом. Бороться с этим помогает регулярная очистка стен. Используйте для этого специальное моющее средство и щетку с мягкой щетиной. По окончании процедуры хорошо промывайте стены чистой водой и насухо вытирайте.
Частный случай
Как подготовить стены со старой масляной краской? В таком случае придется немало потрудиться. Владимир советует счищать ее до основания.
Отдельное внимание — участкам с плесенью и грибком: эти места обязательно обработать с помощью специальных растворов в соответствии с инструкцией. Стоит также устранить причину их появления — обеспечить вентиляцию в помещении. Сколы, трещины и участки обсыпавшейся штукатурки необходимо отремонтировать. Далее загрунтовать и зашпатлевать. В итоге должна получиться идеально ровная поверхность. Ее опять грунтуют и после красят в два слоя.
Плитка vs краска: сколько это стоит?
Очевидно, что подготовка стен под покраску выйдет дороже, чем под облицовку плиткой. Здесь расчет такой: простое оштукатуривание (работа) стен в санузлах оценивается от 6 до 10 долларов за «квадрат», услуги плиточника — от 12−14 долларов за м2. Плюс стоимость плитки с дополнительными материалами (клеем, фугой для затирки).
Подготовка под покраску (штукатурка, шпатлевание, грунтовка, окраска) — в среднем по Минску стоит 18 долларов за м2. Плюс расходы на шпатлевку, грунтовку, краску.
По итогу покраска стен выходит дешевле. Однако если плитка продержится не один десяток лет, то окрашенные поверхности в зависимости от условий эксплуатации и качества самой краски нужно будет периодически обновлять. Правда, при этом можно будет полностью менять цвет и дизайн в ванной комнате без серьезных затрат.
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Ремонт в ванной, который и стоит недорого, и выглядит модно.
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