Дешевле плитки: ремонт в ванной, который и стоит недорого, и выглядит модно

Источник материала: Tut.by

Краска для отделки в ванной многими воспринимается как «совковый» способ удешевить ремонт. Ассоциативный ряд при этом у всех одинаковый: убогие стены, покрытые зеленой или тускло-синей масляной краской. Но, просматривая фото интерьеров в Pinterest, можно заметить, что в ванных комнатах теперь очень часто для отделки используют именно такой способ отделки. И выглядит это весьма и весьма достойно. Поговорили с профессиональным отделочником и выяснили, как нужно готовить стены под покраску и какую краску выбирать. Отметим также, что словосочетание «как сделать ремонт в ванной дешево и красиво» входит в топ запросов «Яндекса» от белорусов на эту тематику.



Фото: m-strana.ru

Краска в ванной — это немодно?

Окрашенные стены в санузлах старых советских квартир и в самом деле выглядят скучно и дешево. Сейчас такую отделку (вкупе с дешевыми обоями) можно увидеть разве что в домах с «социальной» отделкой от УКСов. В большинстве случаев застройщики сдают жилье с черновой отделкой в виде штукатурки и владелец квартиры сам решает, какой будет чистовая.







Если мы говорим о ванной комнате, то здесь несколько распространенных вариантов: кафель на полу и по всей поверхности стен, кафель только в мокрых зонах (ванна, душевая, умывальник), а остальное — под покраску. И в тренде сегодня именно второй вариант.

Красить можно, но…

Если под кафель стены должны быть просто качественно оштукатурены, то под покраску стены должны быть идеально выровнены, бетонная штукатурка и шпатлевка до конца высушены, а поверхность — хорошо прогрунтована.

Владимир Лабковский, руководитель сообщества профессионалов-отделочников «Мастер дел золотые руки», говорит, что поверхность под покраску должна быть идеально ровной и гладкой. Дело в том, что краска не скрывает дефектов, а, наоборот, подчеркивает их.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поэтому высокий уровень подготовки стен (выравнивание и грунтование) — самый главный этап.

— Шпатлевка в ванных комнатах нужна цементная или полимерная, — говорит он. — Гипсовая не подойдет, так как она впитывает влагу. Еще одно важное условие подготовки стен под покраску — дать время для высыхания всех слоев. Например, цементная штукатурка в идеале должна сохнуть 26−28 суток. Если это условие не соблюсти, то остаточная влажность приведет к трещинам, вспучиванию или шелушению финального слоя.

Для достижения наилучшего результата рекомендуют оклейку стен стеклохолстом. Последовательность работ в данном случае такая: шпаклевание, грунтовка, наклеивание стеклохолста и снова слой грунтовки. Разумеется, после каждого этапа делается пауза до полного высыхания. Финальный шаг — окрашивание стен.



Фото: m-strana.ru

Стоит сделать ремарку: на текстурированной поверхности дефектов не видно. Такого эффекта можно достигнуть, используя специальную фактурную шпаклевку. Кроме того, существуют специальные декоративные покрытия, которые не требуют идеально гладких стен.



Фото: m-strana.ru

Есть мнение, что окрашенные стены могут покрываться грибком, плесенью. Это и в самом деле возможно, но только в помещениях с плохой вентиляцией. Но в таких случаях грибок может появиться и в ванной, стены которой полностью облицованы плиткой. Чтобы отделка долго сохраняла свой первоначальный вид, нужно сразу позаботиться о хорошей вентиляции. Например, можно дополнительно установить специальный вытяжной вентилятор. А в дополнение к этому желательно оставлять открытой дверь в ванную после приема водных процедур. Если есть окно — ставить его на проветривание.

Чем красить?

Современные производители лакокрасочных материалов разработали специальные водостойкие краски для влажных помещений. Они не боятся воды, их можно неоднократно мыть и протирать. Кроме того, они содержат специальные добавки, препятствующие появлению микроорганизмов. Еще одно их достоинство — возможность колеровки в один из нескольких тысяч оттенков.



При планировании ремонта наиболее уязвимые участки стоит защитить кафелем, кварцвинилом или закаленным стеклом. Фото: m-strana.ru

Для покраски стен в ванной комнате специалисты советуют обратить внимание на силиконовые и латексные краски. Они дороже, однако долговечнее.

Владельцы ванных комнат с окрашенными стенами сталкиваются с такой проблемой, как известковый налет, и лучше всего он заметен на темной краске. Если в воде повышенное содержание железа, то придется иметь дело с коричневым налетом. Бороться с этим помогает регулярная очистка стен. Используйте для этого специальное моющее средство и щетку с мягкой щетиной. По окончании процедуры хорошо промывайте стены чистой водой и насухо вытирайте.

Частный случай

Как подготовить стены со старой масляной краской? В таком случае придется немало потрудиться. Владимир советует счищать ее до основания.



Фото: m-strana.ru

Отдельное внимание — участкам с плесенью и грибком: эти места обязательно обработать с помощью специальных растворов в соответствии с инструкцией. Стоит также устранить причину их появления — обеспечить вентиляцию в помещении. Сколы, трещины и участки обсыпавшейся штукатурки необходимо отремонтировать. Далее загрунтовать и зашпатлевать. В итоге должна получиться идеально ровная поверхность. Ее опять грунтуют и после красят в два слоя.

Плитка vs краска: сколько это стоит?

Очевидно, что подготовка стен под покраску выйдет дороже, чем под облицовку плиткой. Здесь расчет такой: простое оштукатуривание (работа) стен в санузлах оценивается от 6 до 10 долларов за «квадрат», услуги плиточника — от 12−14 долларов за м2. Плюс стоимость плитки с дополнительными материалами (клеем, фугой для затирки).

Подготовка под покраску (штукатурка, шпатлевание, грунтовка, окраска) — в среднем по Минску стоит 18 долларов за м2. Плюс расходы на шпатлевку, грунтовку, краску.



Фото: m-strana.ru

По итогу покраска стен выходит дешевле. Однако если плитка продержится не один десяток лет, то окрашенные поверхности в зависимости от условий эксплуатации и качества самой краски нужно будет периодически обновлять. Правда, при этом можно будет полностью менять цвет и дизайн в ванной комнате без серьезных затрат.