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Цистит, пиелонефрит, простатит… Собираем вопросы для уролога
Источник материала: Tut.by
Холод и стресс — факторы риска развития и обострения болезней мочеполовой системы. Как эффективно вылечить цистит и мочекаменную болезнь? Чем опасен фимоз? Как и когда нужно обследоваться у уролога, чтобы не пропустить один из самых распространенных в нашей стране рак простаты? Собираем ваши вопросы о профилактике, диагностике и лечении урологических заболеваний!
На вопросы ответит заведующий кафедрой урологии и нефрологии БелМАПО, к.м.н. Дмитрий Тарендь.
Ждем ваши вопросы на почту info@24health.by до 21 ноября включительно. Ответы будут опубликованы на порталах «
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Собираем ваши вопросы о профилактике, диагностике и лечении урологических заболеваний.
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