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Цистит, пиелонефрит, простатит… Собираем вопросы для уролога

19.11.2020 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Холод и стресс — факторы риска развития и обострения болезней мочеполовой системы. Как эффективно вылечить цистит и мочекаменную болезнь? Чем опасен фимоз? Как и когда нужно обследоваться у уролога, чтобы не пропустить один из самых распространенных в нашей стране рак простаты? Собираем ваши вопросы о профилактике, диагностике и лечении урологических заболеваний!


Фото: unsplash.com

На вопросы ответит заведующий кафедрой урологии и нефрологии БелМАПО, к.м.н. Дмитрий Тарендь.

Ждем ваши вопросы на почту info@24health.by до 21 ноября включительно. Ответы будут опубликованы на порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.

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Собираем ваши вопросы о профилактике, диагностике и лечении урологических заболеваний.
 
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