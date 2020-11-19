Цистит, пиелонефрит, простатит… Собираем вопросы для уролога

Источник материала: Tut.by

Холод и стресс — факторы риска развития и обострения болезней мочеполовой системы. Как эффективно вылечить цистит и мочекаменную болезнь? Чем опасен фимоз? Как и когда нужно обследоваться у уролога, чтобы не пропустить один из самых распространенных в нашей стране рак простаты? Собираем ваши вопросы о профилактике, диагностике и лечении урологических заболеваний!



Фото: unsplash.com

На вопросы ответит заведующий кафедрой урологии и нефрологии БелМАПО, к.м.н. Дмитрий Тарендь.

Ждем ваши вопросы на почту info@24health.by до 21 ноября включительно. Ответы будут опубликованы на порталах « Здоровые люди » (24health.by) и TUT.BY.