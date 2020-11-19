Боец Алексей Кудин не явился в суд. Его объявили в розыск

Источник материала: Tut.by

Сегодня в молодечненском суде должно пройти первое заседание по делу бойца Алексея Кудина. Однако он на заседание не явился, после чего был объявлен в розыск, сообщает rh.by.



Фото: Настасья Уткина, rh.by

Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь — до пяти лет лишения свободы.

На судебное заседание Кудин не явился. Государственный обвинитель Елена Болотина сказала, что без обвиняемого разбирательство продолжать невозможно. Судья Ольга Дубовик постановила принудительно доставить в суд.

Однако сотрудник Молодечненского РОВД сообщил, что приехал домой к Алексею Кудину, но того не оказалось дома. Жена Кудина сказала ему, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефон не отвечает.

После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.

Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 года), чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 года), чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год).

У Кудиных пятеро детей. 3 девочки в возрасте 3, 7, 11 лет и 2 мальчика — 9 и 17 лет.