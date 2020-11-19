Источник материала: Ежедневник

фото: gordonua.com

Агентство ссылается на двух европейских дипломатов, которые предоставили эту информацию

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Reuters: Евросоюз готовит санкции для организаций, связанных с Лукашенко Агентство ссылается на двух европейских дипломатов, которые предоставили эту информацию

Министры иностранных дел стран Евросоюза по итогам видеоконференции договорились ввести новые санкции против Беларуси, передаетсо ссылкой на Reuters.Агентство сообщает, что в течение ближайших недель будут приняты ограничительные меры, которые затронут в том числе организации, связанные с Александром Лукашенко.В начале октября ЕС утвердил первый пакет санкций против Беларуси. В санкционный список вошли лица, которых еврочиновники считают причастными к в фальсификации результатов президентских выборов и нарушении прав человека в стране.