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Reuters: Евросоюз готовит санкции для организаций, связанных с Лукашенко
19.11.2020 17:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gordonua.com
Агентство ссылается на двух европейских дипломатов, которые предоставили эту информациюМинистры иностранных дел стран Евросоюза по итогам видеоконференции договорились ввести новые санкции против Беларуси, передает
Агентство сообщает, что в течение ближайших недель будут приняты ограничительные меры, которые затронут в том числе организации, связанные с Александром Лукашенко.
В начале октября ЕС утвердил первый пакет санкций против Беларуси. В санкционный список вошли лица, которых еврочиновники считают причастными к в фальсификации результатов президентских выборов и нарушении прав человека в стране.
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Агентство ссылается на двух европейских дипломатов, которые предоставили эту информацию
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