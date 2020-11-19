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КГБ внес Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности

19.11.2020 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: euroradio.fm

Обновление перечня лиц, причастных к террористической деятельности Комитет государственной безопасности произвел 18 ноября.

В обновленном перечне физлиц, причастных к террористической деятельности, появились фамилии администраторов телеграмм-каналов, которые в октябре Верховный суд Беларуси признал экстремистскими.

Речь дет об основателе каналов Степане Путило и их бывшем главном редакторе Романе Протасевиче.

Путило и Протасевич являются в Беларуси фигурантами уголовных дел (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси). Они покинули Беларусь и находятся в Варшаве. На днях белорусский МИД потребовал от Польши их незамедлительной выдачи.

Обновление перечня КГБ произошло 18 ноября. Напомним, что именно в этот день телеграмм-канал, основанный Степаном Путило, опубликовал запись телефонного разговора между, предположительно, Басковым и Шакуто, о событиях во "дворе перемен" накануне гибели  Романа Бондаренко. 

 
 
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Обновление перечня лиц, причастных к террористической деятельности Комитет государственной безопасности произвел 18 ноября.
 
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