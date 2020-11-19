КГБ внес Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности

Источник материала: Ежедневник

фото: euroradio.fm

Обновление перечня лиц, причастных к террористической деятельности Комитет государственной безопасности произвел 18 ноября.

В обновленном перечне физлиц, причастных к террористической деятельности, появились фамилии администраторов телеграмм-каналов, которые в октябре Верховный суд Беларуси признал экстремистскими.

Речь дет об основателе каналов Степане Путило и их бывшем главном редакторе Романе Протасевиче.

Путило и Протасевич являются в Беларуси фигурантами уголовных дел (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси). Они покинули Беларусь и находятся в Варшаве. На днях белорусский МИД потребовал от Польши их незамедлительной выдачи.

Обновление перечня КГБ произошло 18 ноября. Напомним, что именно в этот день телеграмм-канал, основанный Степаном Путило, опубликовал запись телефонного разговор а между, предположительно, Басковым и Шакуто, о событиях во "дворе перемен" накануне гибели Романа Бондаренко.