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В метро введен обязательный масочный режим

19.11.2020 17:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В сообщении отметили, что всем работникам метрополитена также предписано носить маски и соблюдать противоэпидемиологические рекомендации.

На всех станциях и в вагонах метро размещены памятки, транслируются звуковые объявления, призывающие пассажиров пользоваться масками и беречь свое здоровье. Рекомендации отражены и на бегущей строке в составах.

С весны дезсредствами обрабатываются все станции и электропоезда метро. В вестибюлях всех станций размещены бесконтактные сенсорные дозаторы. У билетных касс нанесены специальные полосы для социальной дистанции.

Как сообщал Myfin.by 12 ноября, в Минске, других городах Беларуси и многих районах был введен обязательный масочный режим. Как сообщили ранее в Минздраве, масочный режим вводился постепенно. На 18 ноября он уже введен, по информации ведомства, на всей территории страны.


Напоминание пассажирам. Фото с сайта метрополитена

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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На объектах минского метрополитена для пассажиров так же, как и для работников, введен обязательный масочный режим. В метрополитене сообщили об этом со ссылкой на...
 
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