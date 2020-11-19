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В метро введен обязательный масочный режим
Источник материала: Myfin
В сообщении отметили, что всем работникам метрополитена также предписано носить маски и соблюдать противоэпидемиологические рекомендации.
На всех станциях и в вагонах метро размещены памятки, транслируются звуковые объявления, призывающие пассажиров пользоваться масками и беречь свое здоровье. Рекомендации отражены и на бегущей строке в составах.
С весны дезсредствами обрабатываются все станции и электропоезда метро. В вестибюлях всех станций размещены бесконтактные сенсорные дозаторы. У билетных касс нанесены специальные полосы для социальной дистанции.
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Источник: Myfin.by
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