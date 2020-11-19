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СК Беларуси остановил работу аквапарка «Фристайл»

19.11.2020 17:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси остановил работу аквапарка «Фристайл» после того, как там в бассейне утонула 18-летняя девушка.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.338 (выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

«В настоящее время следователями опрошены очевидцы и работники аквапарка, изучаются записи камер видеонаблюдения, изымается документация, регламентирующая работу объекта, а также документы о закупке и установке оборудования. Работа водного объекта, где произошла трагедия, по требованию Следственного комитета приостановлена», – сообщила пресс-служба СК РБ.

 
 
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Следственный комитет Беларуси остановил работу аквапарка «Фристайл» после того, как там в бассейне утонула 18-летняя девушка.
 
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