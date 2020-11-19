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На «Нафтане» ожидают 20% сокращения работников

19.11.2020 17:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Телеграм-канал Стачкома Беларуськалия со ссылкой на собственные источники сообщил, что предприятие может уволить до 20% работников в рамках оптимизации

«Как сообщает наш источник из ОАО «Нафтан», на предприятии грядут сокращения: около 20% работников попадут под процесс», - говорится в сообщении.

Стачком опубликовал фото докладной записки на имя гендиректора Нафтана А.Сойко от 17 ноября 2020 года за подписью главного инженера Ю.Кривача.

«Прошу вас дать указания службам для начала организации работ по оптимизации численности … цехов, производств», - говорится в документе. В перечень для оптимизации включены 20 цехов и производств Нафтана.

 
 
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Телеграм-канал Стачкома Беларуськалия со ссылкой на собственные источники сообщил, что предприятие может уволить до 20% работников в рамках оптимизации
 
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