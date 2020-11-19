Над Жлобином заметили боевые вертолеты - что они там делали

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 19 ноября, около 15 часов над Жлобином заметили пару боевых вертолетов. Жители города засняли их на видео и интересуются, что за машины и что они делают над городом. 42.TUT.BY пробует разобраться.

Силуэт двух геликоптеров, летящих над Жлобином, не перепутаешь ни с чем — тем более, что моделей боевых вертолетов в белорусских войсках всего две, Ми-8 (и их версии) и Ми-24. Перед нами очевидно боевые «Крокодилы» (такую кличку давным-давно получили вертолеты Ми-24).

Как нам объяснили авиаспоттеры, скорее всего, геликоптеры находились над Жлобином в рамках планового полета (такие обычно проходят по четвергам, а сегодня как раз четверг). Вероятно, они летали с целью проверки противовоздушной обороны — этим может объясняться то, что машины «тянули» довольно низко над городом.

Мы попросили комментарий у Министерства обороны и добавим его, когда он появится.

Ми-24 — первый за пределами США и второй в мире специализированный ударный вертолет. Вернее, не только ударный: советские инженеры попытались получить «летающую БМП» — машину, которая и обладала бы мощным вооружением, и могла бы нести десант. Для этого в каждом Ми-24 имелось помещение для восьми бойцов. Идея не сыграла, в итоге Ми-24 сплошь и рядом использовались как чисто ударные машины, сколько-нибудь массовых воздушных десантов они не высаживали.

Тем не менее, вертолет признают удачным, чему способствует его высокая живучесть, неприхотливость и огневая мощь. В разное время Ми-24 состоял на вооружении у почти полусотни стран. «Крокодил» несет самое разнообразное вооружение: скорострельную пушку, бомбы, неуправляемые ракеты, даже ракеты «воздух-воздух» — есть сведения, что вертолетчики сбивали на Ми-24 вражеские самолеты.

Силуэт вертолета очень узнаваем, он известен по всему миру и много раз показывался в кино. Так, Джон Рэмбо, герой Сильвестра Сталлоне, сражался с Ми-24 во втором и в третьем фильмах серии.