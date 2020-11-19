Под угрозой не только бизнес, но и свобода. Семья гомельских бизнесменов - о последствиях забастовки

Источник материала: Tut.by

Неделю назад в Гомеле закрылась корчма «Будзьма». Это случилось после того, как в понедельник, 26 октября, заведение объявило, что в знак солидарности с белорусами работать в этот день не будет. Но закрытие — не единственная напасть, с которой столкнулись потом владельцы ресторана.





Бизнесмены Прокофьевы в Гомеле люди достаточно известные. В бизнесе семья уже 30 лет. Его основатель — глава семейства Василий Николаевич. 15 лет назад открыл знаменитую корчму «Будзьма», где посетителей кормили белорусскими национальными блюдами, приготовленными по старинным рецептам. Сюда любили приходить гомельчане. Сюда же местные чиновники водили на обеды приезжие делегации. В общем, все было у Прокофьевых хорошо. Семейный бизнес развивался — и к 2013-му Прокофьевы построили еще и загородный комплекс для отдыха, тоже «Будзьма». Кроме этого, у бизнесменов есть магазины по продаже тканей.

Прокофьевы признаются: о том, что они «на карандаше», знали еще до 26 октября. Почему? Ну, например, их корчма в августе кормила на улицах протестующих, а магазины бесплатно раздавали всем желающим красную и белую ткани для пошива флагов.

— Нам уже тогда говорили люди из, скажем так, кабинетов, что зря мы это делаем. Но свою позицию мы не скрывали, были уверены, что, поскольку мы — предприятие частное, а не государственное, то можем позволить себе выражать свободно мысли. Но мы очень ошибались, — рассказывает сын Василия, Николай Прокофьев.





26 октября корчма побастовала — и сразу после к ним пришли из МЧС и санстанции. Обнаружили недостатки, дали время на устранение. Прокофьевы засуетились. Говорят, работали сутками, чтобы все привести в соответствие, но тут новый удар: арендатор — стройтрест № 14, который все 15 лет сдавал Прокофьевым помещение, — внезапно расторг с ними договор аренды. «Будзьма» на Привокзальной закрылась.





Как оказалось, на других объектах Прокофьевых дела в эти дни не лучше: все они закрыты на срок от месяца до трех «до устранения выявленных недостатков».

А недостатков выявили достаточно.

Например, в загородной «Корчме» проверяющие заметили, что «не промаркирован инвентарь для уборки туалетов, отсутствует аптечка, нет емкости для дезинфекции инвентаря», а еще в раковине для грязной посуды обнаружили грязную посуду.

Так что вторую «Корчму» тоже закрыли — пока на месяц. Но уже предупредили, что в декабре их ждет внеплановая проверка.

Ну, а в магазине тканей «Золотая нить» проверяющие нашли, например, включенную в сеть микроволновку и не оборудованные задвижками двери.

До этого, отмечают Прокофьевы, проверяющие исправно приходили к ним каждый год — к бизнесменам не было никаких претензий.

Сейчас же им выписали огромные штрафы: Прокофьевы видели еще не все постановления, но, по их подсчетам, получится не меньше 27 тысяч рублей.









Но и на этом беды не заканчиваются. Банк, в котором семья брала кредиты на развитие бизнеса, теперь «ввиду поступления негативной информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия» требует погасить сумму досрочно. Причем в пятидневный срок. Этот срок истекает 20 ноября. Сумма, говорят Прокофьевы, просто огромная. И как ее вернуть, когда вся семья теперь безработная, — они не знают.





— Обращались в банк с просьбой отсрочить требование — бесполезно. То есть, если завтра деньги не найду — имущество арестуют. Ну, а дальше банк может настаивать на личной ответственности. То есть, понимаете, речь идет не только о бизнесе, но и о нашей свободе, — уверен Николай Прокофьев.

Что им дальше делать, бизнесмены не знают — впервые в жизни.

Прокофьевы — не единственные гомельские бизнесмены, у которых возникли большие проблемы после забастовки 26 октября.

Например, проверяющие нашли недочеты в Becker Bar, а когда там их устранили, арендодатель — коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Центральное» после 15 лет сотрудничества внезапно расторгло с баром договор .

Закрываются после внеплановых проверок некоторые магазины пекарни «Хлебная майстэрня». Заявивший о забастовке в понедельник индивидуальный предприниматель из Петрикова Александр Яворский сообщил TUT.BY, что с ним расторгнут договор аренды помещения, в котором размещался его магазин «Салема». Также возникли и у бара RED PUB.