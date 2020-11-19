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Лукашенко назначил нового руководителя Минкульта

19.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нестандартное решение. Так охарактеризовал Александр Лукашенко назначение Анатолия Маркевича на пост министра культуры, передает телеканал «МИР 24».

До этого он был помощником президента по Брестской области. На должности руководителя Минкульта он сменил Юрия Бондаря, который руководил ведомством последние три года. Анатолий Маркевич по образованию педагог, в начале карьеры работал сельским учителем, затем директором школы и председателем райисполкома.

«Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность, как принято было раньше говорить, профессионала из их круга. Я реагирую на запросы работников культуры. От многих из них пришло пожелание: пожалуйста, назначьте на эту должность человека со стороны, менеджера нам дайте в сферу культуры. Он никого не знает, для него все одинаковые. Но он понимает, что деятели культуры – это суперэлита нашего общества», – отметил Лукашенко.

Анатолий Маркевич сказал, что его работа будет направлена на сохранение историко-культурного наследия и развитие творческого потенциала молодежи.



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До этого Анатолий Маркевич был помощником президента по Брестской области.
 
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