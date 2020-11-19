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Лукашенко назначил нового руководителя Минкульта
19.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нестандартное решение. Так охарактеризовал Александр Лукашенко назначение Анатолия Маркевича на пост министра культуры, передает телеканал «МИР 24».
До этого он был помощником президента по Брестской области. На должности руководителя Минкульта он сменил Юрия Бондаря, который руководил ведомством последние три года. Анатолий Маркевич по образованию педагог, в начале карьеры работал сельским учителем, затем директором школы и председателем райисполкома.
Анатолий Маркевич сказал, что его работа будет направлена на
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До этого Анатолий Маркевич был помощником президента по Брестской области.
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