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Сотрудники ГУБОПиК задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»
Источник материала: Onliner
Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на четверокурсника, который, по
Осмотр позволил силовикам установить «корыстную заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности». Пресс-служба МВД сообщает, что у молодого человека обнаружили польскую визу.
Минчанина признали подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
ГУБОПиК продолжает поиск модераторов и администраторов других Telegram-чатов, «в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого».
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Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на четверокурсника, который, по данным пресс-службы МВД, являлся одним из создателей и администраторов Telegram-канала «Белые халаты», а...
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