Сотрудники ГУБОПиК задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»

Источник материала: Onliner

Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на четверокурсника, который, по данным пресс-службы МВД, являлся одним из создателей и администраторов Telegram-канала «Белые халаты», а также чата «Медики и Волонтеры». У молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник, который он пытался разбить во время задержания.

Осмотр позволил силовикам установить «корыстную заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности». Пресс-служба МВД сообщает, что у молодого человека обнаружили польскую визу.

Минчанина признали подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

ГУБОПиК продолжает поиск модераторов и администраторов других Telegram-чатов, «в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого».