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«Продолжил снижаться». Нацбанк рассказал, что происходит с реальным курсом белорусского рубля

19.11.2020 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нацбанк рассчитывает реальный эффективный курс белорусского рубля по индексу потребительских цен. По данным регулятора, в третьем квартале этого года (с июня по сентябрь) этот показатель снизился на 2,6% по сравнению со вторым кварталом. А если сравнивать с третьим кварталом прошлого года, снижение составило 8,6%.

Что такое реальный эффективный курс рубля? Проще говоря, это курс, который рассчитан с учетом влияния процессов, обесценивающих белорусский рубль.

«Продолжил снижаться». Нацбанк рассказал, что происходит с реальным курсом белорусского рубля

Нацбанк выделяет три фактора, которые влияют на РЭК, это сам номинальный курс рубля, инфляция в стране и внешнеторговый оборот Беларуси.

«Продолжил снижаться». Нацбанк рассказал, что происходит с реальным курсом белорусского рубля

«Реальный эффективный курс белорусского рубля, рассчитанный по индексу потребительских цен (РЭК), в III квартале 2020 г. продолжил снижаться, — отметил регулятор. — Снижение РЭК вызвано ослаблением белорусского рубля в номинальном выражении».

«Продолжил снижаться». Нацбанк рассказал, что происходит с реальным курсом белорусского рубля

При этом, по данным Нацбанка, падение номинального курса увеличило недооцененность белорусского рубля.

«Ослабление белорусского рубля в реальном выражении несколько увеличило отклонение РЭК от своего равновесного уровня в сторону недооцененности, — отмечает Нацбанк. — Согласно расчетам, средняя оценка отклонения РЭК от среднесрочного равновесия в III квартале 2020 г. составила минус 3,7% (в предыдущем квартале — минус 1,8%)».

«Продолжил снижаться». Нацбанк рассказал, что происходит с реальным курсом белорусского рубля

 
 
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Нацбанк рассчитывает реальный эффективный курс белорусского рубля по индексу потребительских цен. По данным регулятора, в третьем квартале этого года (с июня по...
 
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