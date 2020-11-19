Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача БСМП, который рассказал журналистам о состоянии Романа Бондаренко

Источник материала: Onliner

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По словам пресс-службы Генпрокуратуры, действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну.

«Действия названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям.

Подозреваемые в инкриминируемых деяниях задержаны», — говорится в сообщении.