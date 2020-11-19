Спецдокладчик ООН по Беларуси: власти должны провести быстрое расследование законности действий сотрудников милиции

Источник материала: Onliner

Сегодня эксперты ООН по правам человека призвали белорусские власти провести независимое и беспристрастное расследование чрезмерного применения силы и незаконных действий против мирных протестующих. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации. В тексте также указано, что в ООН обеспокоены участившимися сообщениями о массовых задержаниях, запугивании и пытках.

«Я решительно осуждаю крупномасштабные нарушения прав на мирные собрания, свободу мнений и их выражения, а также права на участие в государственных делах со стороны правительства Беларуси, — заявила Анаис Марин, специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси. — Права мирных демонстрантов, правозащитников, представителей гражданского общества и журналистов остаются не защищенными от несоразмерно жестоких и явно незаконных действий сил безопасности».

Спецдокладчик отметила, что власти должны провести быстрое, тщательное и беспристрастное расследование законности действий сотрудников милиции.

«Любое нарушение абсолютного и не допускающего отступлений запрета на пытки и другое жестокое обращение должно преследоваться и наказываться. Запрещение пыток не может быть приостановлено или ограничено ни при каких обстоятельствах», — прокомментировали в ООН.

Специальные докладчики призвали белорусские власти обеспечить, чтобы все мирные демонстранты, представители гражданского общества, а также журналисты, задержанные за законное осуществление своих прав, были незамедлительно освобождены и имели возможность оспорить предъявленные им обвинения.

«Беларусь должна обеспечить верховенство закона в своей судебной системе и незамедлительно прекратить репрессии против собственного народа», — заявила Анаис Марин.