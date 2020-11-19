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Силовики не дали провести людям с инвалидностью очередной марш в Минске

19.11.2020 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики не дали провести людям с инвалидностью очередной марш в Минске 19 ноября.

Силовики не дали провести людям с инвалидностью очередной марш в Минске

По оценкам журналистов, на акцию собралось около десяти человек. Люди планировали начать шествие с площади Калинина и пройти по проспекту Независимости. Однако пройти на площадь им не позволили люди в черной одежде — преградили путь. Участники марша вынуждены были повернуть на улицу Калинина. Они прошли по улице Кузьмы Чорного в сторону улицы Сурганова. Их сопровождали микроавтобусы с силовиками.

Телеграм-канал СИБ («Смелые инвалиды Беларуси») разместил несколько видео, на которых в том числе видно, что на марше силовики задержали молодую женщину и посадили в микроавтобус. Очевидцы утверждают, что были задержаны две женщины.

Неделю тому назад, 12 ноября, людям с инвалидностью также не позволили провести марш. Несколько десятков демонстрантов, среди которых были колясочники и люди на костылях, традиционно собрались в 14:00 у Красного костела и направились в сторону проспекта Независимости. На углу гостиницы «Минск» дорогу им преградили силовики в черном. Участники марша развернулись и вернулись на площадь. Силовики двинулись за ними. Участники акции некоторое время ходили по периметру площади и зашли в костел.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики не дали провести людям с инвалидностью очередной марш в Минске 19 ноября.
 
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