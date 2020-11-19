По факту гибели 18-летней девушки в минском аквапарке возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.338 (выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека) УК Беларуси по факту гибели 14 ноября 18-летней девушки в аквапарке «Фристайл».



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«Следователями опрошены очевидцы и работники аквапарка, изучаются записи камер видеонаблюдения, изымается документация, регламентирующая работу объекта, а также документы о закупке и установке оборудования. Работа водного объекта, где произошла трагедия, по требованию Следственного комитета приостановлена», — отметила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Радио-Минск».

По словам представителя СК, говорить о причине смерти девушки пока рано — она будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По требованию СК аквапарк не работает до установления точной причины гибели.