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В Минске скончался художник Валерий Шкарубо

19.11.2020 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лауреат Государственной премии художник Валерий Шкарубо умер в возрасте 62 года.

В Минске скончался художник Валерий Шкарубо
Валерий Шкарубо. Фото: facebook.com/natallia.sharanhovich

О его кончине сообщила на своей странице в «Фейсбуке» искусствовед Наталья Шарангович.

Валерий Шкарубо родился в 1957 году в Борисове. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (1981). С 1984 года участвовал в республиканских и международных выставках. Заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат Государственной премии. Его работы находятся в собраниях Национального художественного музея.

 
 
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Лауреат Государственной премии художник Валерий Шкарубо умер в возрасте 62 года.
 
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