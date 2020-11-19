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В Минске скончался художник Валерий Шкарубо
Источник материала: Навiны
Лауреат Государственной премии художник Валерий Шкарубо умер в возрасте 62 года.
О его кончине сообщила на своей странице в «Фейсбуке» искусствовед Наталья Шарангович.
Валерий Шкарубо родился в 1957 году в Борисове. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (1981). С 1984 года участвовал в республиканских и международных выставках. Заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат Государственной премии. Его работы находятся в собраниях Национального художественного музея.
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Лауреат Государственной премии художник Валерий Шкарубо умер в возрасте 62 года.
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