В Минске скончался художник Валерий Шкарубо

Лауреат Государственной премии художник Валерий Шкарубо умер в возрасте 62 года.



Валерий Шкарубо. Фото: facebook.com/natallia.sharanhovich

О его кончине сообщила на своей странице в «Фейсбуке» искусствовед Наталья Шарангович.

Валерий Шкарубо родился в 1957 году в Борисове. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (1981). С 1984 года участвовал в республиканских и международных выставках. Заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат Государственной премии. Его работы находятся в собраниях Национального художественного музея.