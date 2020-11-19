Белоруснефть хочет полностью перейти на электромобили

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя - Sputnik. "Белоруснефть" рассматривает возможность заменить все машины своего легкового автопарка на электротранспорт, сообщил Sputnik инженер группы перспективного развития новых энергетических технологий ПО Алексей Никитенко.

Он отметил, что этот вопрос на данные момент тщательно прорабатывается, рассматриваются несколько вариантов электротранспорта для обновления парка.

"Изучаем, какие машины можем использовать. "Гомельэнерго", к примеру, недавно закупил семь единиц Nissan Leaf, возможно, и мы в скором времени что-то такое приобретем", - сказал он.

В Беларуси зарегистрировано около 1,2 тысячи электрокаров. Государственным оператором по развитию сети электрозарядных станций под брендом Malanka выступает "Белоруснефть".

"На данный момент введено 285 ЭЗС, они могут обслуживать более 15 тысяч автомобилей в сутки. Некоторые станции находятся в пусконаладочном режиме, к концу 2020 года их число будет составлять более 400", - уточнил собеседник агентства.

Собственный электромобиль планируют выпускать и в Беларуси. В конце сентября первый замминистра промышленности Сергей Гунько сообщил, что это может произойти уже в 2021 году. По его словам, планируется произвести от 500 до 1000 экземпляров.

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