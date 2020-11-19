Задержан администратор телеграм-канала белорусских медиков «Белые халаты»

Источник материала: Tut.by

Вчера, 18 ноября, мы сообщили, что телеграм-канал белорусских медиков «Белые халаты» перешел под контроль неизвестных. Сегодня Telegram-канал пресс-секретаря МВД сообщил , что администратор «Белых халатов» был задержан.

На четверокурсника университета вышли сотрудники ГУБОПиК МВД. «Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного телеграм-канала „Белые халаты“ и такого же чата „Медики и Волонтеры“, — говорится в сообщении. — Участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах».

В видео, опубликованном пресс-службой МВД, парень рассказывает, что учится в БГМУ и регулярно участвует в «научных исследованиях, различных инициативах, которые посвящены реформированию и улучшению системы здравоохранения Беларуси».

«Важно понимать, что любые изменения в стране, внутри страны, будь то реформирование, образование новых институтов власти и не только, могут проходить под воздействием различных сил. Не только внутренних, но и внешних. Поэтому важно понимать, кто что делает, кто на что влияет и кто за что отвечает», — говорит парень.

В ходе обыска квартиры молодого человека были изъяты планшет, ноутбук, «атрибутика» и мобильный телефон, который владелец во время задержания попытался разбить. Также отмечается, что «у студента обнаружена польская виза для выезда из страны».

«В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности, — сообщает пресс-служба МВД. — Следователями минчанин признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сейчас ГУБОПиК продолжает работу по установлению иных модераторов и администраторов радикальных телеграм-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого».