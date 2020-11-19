Цинизм дня: генпрокуратура завела уголовное дело против медика, который рассказала о состоянии Бондаренко

Эти действия, по утверждению прокуроров, "повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".





Заметим, что о том, что Бондаренко якобы был пьян, вначале заявил Следственный комитет, а за ним повторили Лукашенко и Качанова. Таким образом, мало того, что человека ни за что убили, так еще хотели и скомпроментиоовать.





И теперь против врача, который документально опроверг ложь властей, еще и завели уголовное дело.





Более того, подозреваемым по делу, кроме медика, проходит еще один неназванный человек.





Однако позже МВД сообщило о поимке 20-летнего студента, которого задержали сотрудники ГУБОПиК. Парня называют "одним из создателей и администраторов" телеграм-канала "Белые халаты", который также опубликовал документ о состоянии Романа Бондаренко в момент поступления в БСМП из Центрального РУВД.





Задержанный - четверокурсник университета. МВД отмечает что «участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах».

В ходе обыска квартиры молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник. Во время задержания парень попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы.

«Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны», — пишет МВД.

В МВД заявляют, что «в результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности».

Получил ли администратор какие-то деньги и как проявлял «корыстную заинтересованность», не уточняется.







