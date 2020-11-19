Правозащитники: с начала президентской кампании в стране было заведено более 900 уголовных дел

Источник материала: Onliner

Сегодня лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна» сообщил , что с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года в стране заведено более 900 уголовных дел.

Отмечается, что в них фигурируют участники президентской гонки, активисты их штабов, участники мирных акций протеста.

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это:

293 УК РБ («Массовые беспорядки») — «Вясне» известны фамилии минимум 168 фигурантов дел по этой статье;

342 УК РБ («Организация или активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок»);

363 УК РБ («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или другой личности, которая охраняет общественный порядок»);

364 УК РБ («Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних органов»);

243 УК РБ («Уклонение от уплаты налогов»).

Также известно про начало уголовных дел за клевету (ст. 188 УК РБ), хулиганство (ст. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.