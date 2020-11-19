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Правозащитники: с начала президентской кампании в стране было заведено более 900 уголовных дел
Источник материала: Onliner
Сегодня лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна»
Отмечается, что в них фигурируют участники президентской гонки, активисты их штабов, участники мирных акций протеста.
Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это:
Также известно про начало уголовных дел за клевету (ст. 188 УК РБ), хулиганство (ст. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.
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Сегодня лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна» сообщил, что с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года в стране заведено...
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