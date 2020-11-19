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Главы МИД стран ЕС согласовали подготовку нового пакета санкций по Беларуси

19.11.2020 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министры иностранных дел стран Евросоюза во время видеоконференции 19 ноября согласились с необходимостью введения третьего пакета санкций в отношении Беларуси, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Главы МИД стран ЕС согласовали подготовку нового пакета санкций по Беларуси
Фото: euneighbours.eu

«Ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. Режим Лукашенко не останавливает репрессии против людей. Сегодня мы согласились с необходимостью продолжить подготовку третьего пакета санкций в ответ на продолжающиеся репрессии», — сказал Боррель.

По его словам, новые санкции могут затронуть не только физических лиц, но также государственные структуры и предприятия.

Боррель сообщил, что на сегодняшнем заседании представил министрам иностранных дел стран Евросоюза обзор по пересмотру отношений между ЕС и Беларусью. Министры его изучат и примут решение на следующем заседании совета в декабре.

Первый пакет санкций Евросоюз ввел в начале октября, включив в санкционный список 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

Второй пакет санкций ЕС был принят 6 ноября. В новый список включены Александр Лукашенко и его старший сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Сергей Аземша и Андрей Смаль, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков (ранее занимал должность первого заместителя главы СК), руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы «Альфа» (спецназ) Сергей Зубков, бывший государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Таким образом, в санкционном списке ЕС этого года 59 человек. Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц. «Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список», — сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Стоит отметить, что с 2006 года санкции ЕС действуют в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям оппонентов власти в 1999—2000 годах.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, за фальсификацию выборов и нарушения прав человека, жестокое обращение с мирными демонстрантами. Санкции предусматривают запрет на въезд данных лиц на территорию Великобритании и Канады и заморозку их активов в этих странах. 6 ноября Канада объявила, что присоединяется к санкциям, которые в отношении Беларуси ввел Евросоюз.

К санкциям ЕС в отношении представителей белорусской власти также присоединилась Швейцария.

 
 
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Министры иностранных дел стран Евросоюза во время видеоконференции 19 ноября согласились с необходимостью введения третьего пакета санкций в отношении Беларуси,...
 
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