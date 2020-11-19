Задержан медик, который доказал, что власти врут об убийстве Романа Бондаренко

Источник материала: KYKY

Генпрокуратура завела уголовное дело на врача, который рассказал журналистам, в каком состоянии в БСМП на самом деле находился убитый Роман Бондаренко.

По мнению силовиков, медик «разгласил врачебную тайну», то есть статью 178 УК. Наказание по этому пункту — до 3 лет лишения свободы. Также уголовное дело заведено на некое «иное лицо».

В заявлении Генпрокуратуры сказано, что действия медика «повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».

Подозреваемые (по делу, кроме медика, проходит еще один неназванный человек) задержаны.

Напомним, когда стало известно о смерти Романа Бондаренко, в СК начали говорить, что, мол, Роман был пьян по приезде в больницу. Но в телеграм-канале медиков «Белые халаты» опубликовали документ с заключительным диагнозом Бондаренко, который доказал, что СК врет.

Это еще не все

Когда появилась новость про задержание медика, «разгласившего врачебную тайну»,

МВД сообщило о поимке 20-летнего студента. Парня называют «одним из создателей и администраторов» телеграм-канала «Белые халаты», который вчера захватили силовики.

Квартиру молодого человека обыскали: изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильный телефон. МВД добавляет, что «в результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тысячи евро) для финансирования деструктивной деятельности».

Комментарий адвоката

Екатерина Желтонога, управляющий партнер адвокатского бюро Verdict, прокомментировало задержание медика. Она написала :

«Врачебная тайна – информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его здоровья, сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных методах оказания медицинской помощи, рисках, связанных с медицинским вмешательством, а также возможных альтернативах предлагаемому медицинскому вмешательству, иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи, а в случае смерти - и информация о результатах патологоанатомического исследования составляют врачебную тайну.



1. Пациент - физическое лицо, обратившееся за медицинской помощью, находящееся под медицинским наблюдением либо получающее медицинскую помощь.

Есть над чем подумать, с учётом момента распространения информации (был ли ещё жив бондаренко) и ее характером.



2. Верно ли я понимаю, что тем самым прокуратура согласна с достоверностью разглашенной врачом информации о том, что Бондаренко был трезв?

3. Среди тяжких последствий в комментарии к ст. 178 УК РБ перечисляются самоубийство, психическое заболевание, распад семьи потерпевшего, причинение ему крупного имущественного ущерба, существенные нарушения его трудовых прав и др».