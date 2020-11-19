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Обозреватель: в военном аспекте Союзного государства сделано до обидного мало

19.11.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Обозреватель: в военном аспекте Союзного государства сделано до обидного мало

Несмотря на дружеские и братские отношения Беларуси и России, в военном аспекте Союзного государства сделано "до обидного мало", заявил военный обозреватель в эфире "Россия 1".

© Sputnik
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Напомним, ранее стало известно, что 2021-й год в Вооруженных силах Беларуси определен как год боевой готовности, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС республики генерал-майор Александр Вольфович. Приоритетом в белорусской армии по-прежнему останется поддержание мобилизационной и боевой готовности во всех формированиях. 

"Если рассматривать военные аспекты Союзного государства, как это должно быть, ― например, объединенные Вооруженные силы, это же Союзное государство, должен быть главнокомандующий, штаб, какая-то система связи, силы и средства, находящиеся под единым командованием", ― предложил Ходаренок.

По его словам, две страны в рамках союза "в этом плане не продвинулись, за исключением заявлений общего характера", в первую очередь, из-за отсутствия инициативы со стороны белорусского лидера.

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"Мог бы, например, в плане Союзного государства и общих интересов отправить в Сирию инженерно-саперную роту, чтобы бойцы и командиры получили бесценный опыт, который не купишь и не приобретешь в учебном центре, мог бы послать отдельный медицинский отряд по борьбе с инфекционными заболеваниями, мог бы послать хирургический госпиталь… Боялся испортить отношения с коллективным Западом, но получил такие санкции", ― рассуждает Ходаренок.

В свою очередь, Александр Лукашенко на протяжении всех лет сирийского конфликта неоднократно заявлял, что Беларусь не будет участвовать в военных действиях в Сирии, "Минск намерен и дальше проводить взвешенную политику, но мы переживаем за сирийский народ и оказываем ему посильную помощь", сказал Лукашенко в 2016 году.

Кроме того, в Беларуси введена жесткая ответственность за незаконное добровольное участие граждан в боевых действиях на территории иностранного государства. В соответствии со статьями Уголовного кодекса 132 "Вербовка" и 133 "Наемничество" участие белорусов в иностранных вооруженных конфликтах наказывается лишением свободы на сроки до пяти лет и от пяти до десяти лет соответственно.

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Теги: Минск
 
 
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