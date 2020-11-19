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Обозреватель: в военном аспекте Союзного государства сделано до обидного мало
19.11.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Несмотря на дружеские и братские отношения Беларуси и России, в военном аспекте Союзного государства сделано "до обидного мало", заявил военный обозреватель в эфире
Напомним, ранее стало известно, что 2021-й год в Вооруженных силах Беларуси определен как
"Если рассматривать военные аспекты Союзного государства, как это должно быть, ― например, объединенные Вооруженные силы, это же Союзное государство, должен быть главнокомандующий, штаб, какая-то система связи, силы и средства, находящиеся под единым командованием", ― предложил Ходаренок.
По его словам, две страны в рамках союза "в этом плане не продвинулись, за исключением заявлений общего характера", в первую очередь, из-за отсутствия инициативы со стороны белорусского лидера.
© Sputnik / Виталий Белоусов
В свою очередь, Александр Лукашенко на протяжении всех лет сирийского конфликта неоднократно заявлял, что Беларусь
Кроме того, в Беларуси введена жесткая
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