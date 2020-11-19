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Россиянин установил в Минске два мировых рекорда на гвоздях – видео

19.11.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вологжанин Михаил Суриков установил сегодня мировые рекорды в стойке на кулаках в упоре на доске с гвоздями (с дополнительным весом 15 кг) и отжиманиях на гвоздях, сообщает Sputnik.

Во время перового рекорда Суриков простоял на кулаках 1 минуту 30секунд. Это достижение он посвятил белорусскому народу. "Россия и Беларусь – это союзные государства, наши народы – братские. Я родился в России и очень люблю свою родину, когда не бываю дома, то скучаю. Здесь, на белорусской земле я испытываю те же эмоции, что и в России", - сказал он.

© Sputnik
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Второй рекорд он посвятил "миру во всем мире", отжавшись на гвоздях 12 раз. Поначалу атлет планировал пять, но потом в зале кто-то выкрикнул: "давай десять" - и спортсмен вошел во вкус.

По словам Сурикова, готовиться он начал за два месяца до достижения. Поначалу потихонечку вставал на гвозди, делал забивку и закатку рук. "Так как никаких методик нет, пришлось разработать свою", - поделился он.

Все рекорды Суриков установил в рамках дополнительной программы Чемпионата мира по самбо среди мастеров, который походит в "Стайках".

Россиянин также является семикратным чемпионом мира по боевым искусствам и 14-кратным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

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Мужчина простоял на гвоздях с дополнительным весом полторы минуты, а потом на них же и отжался 12 раз. Смотрите на видео, кому атлет посвятил свои достижения.
 
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