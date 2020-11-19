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Как выбрать штаблер для склада

19.11.2020 18:54 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

 Как выбрать штаблер для склада

Штаблеры – оборудование, которое необходимо на большинстве складов. При этом важно правильно его выбрать, чтобы максимально эффективно организовать производственный процесс с оптимальными затратами.

Использование ручной тележки либо рохли приводит к необоснованным временным затратам и, как следствие, к финансовым потерям. При их применении упакованные в коробки либо штучные грузы приходится поднимать на стеллажи вручную. Кроме того, такая техника не позволяет обрабатывать товары на паллетах.

Что такое складской штабелер

Штабелер – спецоборудование, для подъема и перемещения грузов либо коробок на паллетах. Основная часть его конструкции – высокая вертикальная  мачта. К ней крепится основание на колесах. Она придает устройству устойчивость. Вдоль по мачте вверх/вниз перемещается подъемная площадка. Высота подъема груза, в зависимости от типа штаблера и модели, достигает нескольких метров. К плюсам штаблеров относятся:

·  подъем грузов на значительную высоту посредством подъемного механизма;

·  маневренность (возможность проезжать между стеллажами и делать развороты в разные стороны);

·  высокая производительность;

·  и пр.

Виды

Штаблеры бывают разных видов. Выбор конкретной модели должен зависеть от сферы применения устройства. Вариант для небольшого склада с бытовыми грузами должен кардинально отличаться от модели для стройматериалов.

Привод

Например, можно выбрать штабелер с ручным приводом, электрогидравлическую или электромеханическую модель. Необходимо исходить из количества ярусов у стеллажей, на которых хранится товар. Обычно, на верхних полках размещают товар легкий по весу, а на нижние – более тяжелый.

Для подъема и перемещения грузов весом до 1 тонны подходят гидравлические штабелеры. Площадка с грузом таких устройств поднимается, когда нажимают на рычаг либо на ножную педаль. Максимальная высота подъема груза составляет 1-2,5 м.

Электрогидравлические модели могут поднимать грузы на паллетах весом 1-2 тонны. Максимальная высота подъема – 3-5 м. Гидравлический насос электрических штаблеров приводится в действие за счет работы электропривода, подключенного к встроенному аккумулятору.

Если количество ярусов больше 3-х, лучше отдать предпочтение электрогидравлическому варианту. У такого штаблера есть телескопическая мачта и аккумулятор. Использование такой техники резко повышает скорость погрузочно-разгрузочных процессов и экономит время сотрудников. Это освобождает время сотрудников склада, поэтому повышается производительность их труда.

Способ перемещения

Для больших по площади складов (несколько сот кв. м) требуются самоходные штаблеры. У них есть электропривод, приводящий в действие колеса. Оператору требуется просто направлять такую технику. Груз весом в 1 тонну можно передвигать по территории склада со скоростью 4 км/ч. Как передвижение, так и подъем груза осуществляется с помощью аккумулятора. Такой штаблер полностью автоматизирует процесс опускания, подъема и перемещения паллетов.

Для небольших складских помещений можно использовать несамоходные штабелеры с электрическим либо с гидравлическим подъемом. Для перемещения такого оборудования по складу придется, прилагать физические усилия. При этом:

·  несамоходные варианты имеют более низкую цену;

·  более неприхотливы в обслуживании;

·  не требуют больших затрат для эксплуатации.

Что касается конкретных моделей, то исходить следует из собственных финансовых возможностей, стараясь отдавать предпочтение продукции надежных брендов с хорошей репутацией. 

 
 
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