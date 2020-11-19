МВД Беларуси подтвердило арест администратора телеграм-канала «Белые халаты»

Источник материала: АФН

МВД Беларуси подтвердило, что еще вчера задержало администратора телеграм-канала «Белые халаты». Им оказался 20-летний четверокурсник медуниверситета.

«На четверокурсника столичного университета вышли сотрудники ГУБОПиК МВД после получения информации о его противоправных действиях. Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного телеграм-канала «Белые халаты» и такого же чата «Медики и Волонтеры», - говорится в сообщении МВД РБ.

«В ходе обыска квартиры молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник. Во время задержания хозяин попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы. Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны. В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них – 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности», - сказано в сообщении.

Задержанный признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.