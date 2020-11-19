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ЕС: Очередные санкции ЕС затронут организации и частный бизнес

19.11.2020 19:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следующий раунд санкций ЕС против Беларуси не ограничится физлицами, а будет включать организации и частный бизнес.

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает .

"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", - сказал он.

По словам главы дипломатии ЕС, новый пакет санкций окажет негативное влияние на экономическое развитие синеокой.

"Санкционирование компаний затронет нормальное экономическое развитие", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что страны-члены ЕС вносят свои предложения о внесении тех или иных компаний в санкционный список, но при этом они должны "предоставить доказательства, чтобы обосновать свои предложения".

Между тем, в телеграм-каналах уже появились фамилии белорусских и российских бизнесменов, в отношении которых могут быть введены санкции. В частности, назывались такие фамилии как Олексин, Воробей, Зайцев, Гуцериев, Каричи и т.д.

 
 
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Следующий раунд санкций ЕС против Беларуси не ограничится физлицами, а будет включать организации и частный бизнес.
 
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