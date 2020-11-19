Минское «Динамо» играет дома против «Сочи». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» начинает сегодня матчем против «Сочи» домашнюю серию игр в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане одержали три победы подряд и увереннее закрепились в зоне плей-офф. Что касается хоккеистов «Сочи», то пока им не особо помогла смена тренера. Клуб все так же далеко от первой восьмерки.

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор), Колячонок — Менелл, Дроздов — Спунер — Козун; Соловьёв — Мерфи, Принс — Шарангович — Сушко; Знахаренко — Еременко, Воронин — Протас — Лодня; Мартынов — Усов — Демков; Шинкевич, Алистров.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 19.10.

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