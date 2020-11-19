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К журналистке, которая готовила материал о Романе Бондаренко, пришли силовики

19.11.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за «разглашения врачебной тайны» и «предоставления недостоверной информации» по факту гибели Романа Бондаренко. Как сообщил пресс-служба ведомства, «подозреваемые задержаны». Силовики пришли к журналистке tut.by Катерине Борисевич, которая готовила материал о Романе Бондаренко.


Сообщается, что дело возбуждено в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

— Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию, — заявили в Генпрокуратуре.

Там считают, что «деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».

В Генпрокуратуре заявили, что «подозреваемые задержаны».

Журналистка Катерина Борисевич, которая готовила этот материал, сначала перестала выходить на связь. Ее дочка сказала, что она вышла в магазин. Вскоре Катерина в сопровождении силовиков вернулась домой. Что происходило в квартире - пока неизвестно. Через некоторое время неизвестные в штатском и в масках вывели Катерину Борисевич из дома и увезли. 
 
 
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Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за «разглашения врачебной тайны» и «предоставления недостоверной информации» по факту гибели...
 
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