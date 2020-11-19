ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Усов: «Если запись выложил человек с совестью из аппарата, — это атомная бомба для системы»

19.11.2020 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политолог — о слитом в сеть телефонном разговоре.



— Прослушку людей такого уровня могло вести только КГБ либо Служба безопасности президента, — рассуждает в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» Павел Усов. — Случайные хакеры вряд ли могли технически осуществить эту запись. Это свои, причем свои очень высокого уровня.

Могу предположить: если эта запись подлинная, то опубликовал ее человек с совестью из технического аппарата КГБ или СК, или Службы безопасности. Человек, который, понимая насколько этот произвол перешел всякие границы, не выдержал.

Возможно, не смог смириться с требованием всячески тормозить расследование этого преступления.

В таком случае, это атомная бомба для системы. Доказательство того, что она превратилась в открытый бандитизм, наподобие того, который был в 90-х.

Политолог отмечает, что «в то же время этот разговор — удар и по самому Лукашенко, который отрицает репрессии и убийства, говорит, что это бытовуха, а все структуры всеми силами пытаются замять преступления».

Собеседник озвучил и другие версии, которые могли бы объяснить появление записи. Контроль над всеми чиновниками является  неотъемлемым фактором системы, построенной исключительно на компроматах. Могла ли система сама «сдать» неугодных?

— Это урок всем чиновникам. Власть контролирует и прослушивает их всех и активно использует прямой элемент контроля через компроматы, — продолжает Павел Усов. — Так было в гитлеровской системе, так было при Сталине и Советском Союзе, это же мы наблюдаем и в современной Беларуси.

Лояльность формируется не на основе права, а на основе каких-то материальных благ и страхов, никакая степень преданности в условиях такой системы не может их спасти. Не играет роль ни близость семье, ни участие в каком-то совместном бизнесе или других схемах.

Еще одна версия, которая у меня возникла, — технически прослушивать ключевых людей в Беларуси может ФСБ. В таком случае это тоже дополнительный удар по Лукашенко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин установил в Минске два мировых рекорда на гвоздях – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus
19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика