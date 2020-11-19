Боррель: Больше ни единого евро режиму Лукашенко

Министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси, чтобы "поддержать демократические права народа страны". Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран сообщества.





"Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей", - сказал он.





Боррель подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы новые ограничительные меры были введены как можно скорее. "Страны ЕС теперь должны внести предложения о новых позициях санкционного списка, с обоснованием своих предложений. Мы попросили их внести столько предложений, сколько они смогут, и я приложу все усилия, чтобы мы смогли как можно раньше ввести эти меры в действие", - отметил он.





Кроме того, глава дипломатии сообщил, что подготовил доклад по отношениям с Беларусью. "Совет попросил меня представить широкий подход по нашим отношениям с Беларусью. Я сделал это в согласии со службами Еврокомиссии. Этот отчет был финализирован и представлен странам-членам, которые изучат его и примут решение по нему", - пояснил Боррель.









Евросоюз больше не переведет ни одного евро властям Беларусив рамках реализации программ развития сотрудничества со страной, все деньги будут переданы разным неправительственным организациям (НПО) "для поддержки гражданского общества", заявил Боррель.





"Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Беларуси через различные неправительственные организации", - заявил он.



