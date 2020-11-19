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МВД: Задержан администратор телеграм-канала «Белые халаты», он признан подозреваемым по уголовному делу

19.11.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержан администратор телеграм-канала «Белые халаты», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграм-канале.

МВД: Задержан администратор телеграм-канала «Белые халаты», он признан подозреваемым по уголовному делу

Отмечается, что на четверокурсника университета вышли сотрудники ГУБОПиК МВД после получения информации о его противоправных действиях.

«Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного телеграм-канала "Белые халаты" и такого же чата "Медики и Волонтеры". Участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах», — говорится в сообщении.

В ходе обыска в квартире молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильный телефон.

«Во время задержания хозяин попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы. Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны», — отмечает МВД.

Сообщается, что в результате осмотра изъятой техники «установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности».

Следователями минчанин признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

МВД сообщает, что ГУБОПиК продолжает работу «по установлению иных модераторов и администраторов радикальных телеграм-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого».

Стоит отметить, что накануне вечером появилась информация о взломе неизвестными телеграм-канала белорусских медиков «Белые халаты», у которого было более 50 тысяч подписчиков. Среди прочего в канале публиковалась информация об акциях солидарности медиков, случаях давления, размещались видеообращения медработников.

 
 
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Задержан администратор телеграм-канала «Белые халаты», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграм-канале.
 
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