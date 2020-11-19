Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разглашение результатов медосвидетельствования Романа Бондаренко

Генеральная прокуратура возбудила дело в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и «иного лица» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).





«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию», — сообщает отдел информации Генпрокуратуры.

«Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям. Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщени.