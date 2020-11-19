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А1 и Visa заключили соглашение о стратегическом партнерстве с целью развития цифровых финансовых сервисов

19.11.2020 19:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

Компания А1 и Visa объявили о подписании долгосрочного соглашения о стратегическом партнерстве сроком на 5 лет с возможностью продления. Итогом реализации партнерской кооперации станет расширение перечня финансовых услуг приложения А1 banking, включая предложение инновационных для Беларуси продуктов. Также в рамках стратегического сотрудничества прорабатывается выход в премиальный сегмент с возможностью индивидуализации решений.

«Прежде всего A1 известен в Беларуси как провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг, но кроме них компания также предлагает финансовые сервисы и продукты. И в условиях, когда с каждым годом именно мобильные и онлайн-платежи становятся все более востребованным способом расчета, это направление нашей деятельности приобретает особое значение. Партнерство с Visa – одной из крупнейших платежных систем мира – позволит нам объединить свои возможности и обменяться опытом, чтобы вместе предоставлять на территории Беларуси универсальные и высокотехнологичные финансовые продукты, которые соответствуют современным международным стандартам», – подчеркнул заместитель генерального директора по финансовым вопросам компании А1 Йоханнес Кандера.

Согласно данным отчета Digital 2020, 52%* пользователей совершают покупки онлайн с помощью мобильных устройств, что подтверждает ключевую роль мобильных платежей в новой реальности. Мобильные кошельки или цифровые кошельки все чаще используются потребителями, которые выбирают удобство, безопасность и упрощенный процесс аутентификации. Для совершения платежа пользователю не нужно вводить информацию по карте на веб-сайтах или предоставлять кассирам карту для оплаты, что позволяет избежать взаимодействия с другими предметами и оставаться в безопасности, используя личный смартфон.

«Активное развитие инновационных технологий кардинально меняет бизнес и пользовательский опыт. Если до недавних пор ключевыми драйверами пользования мобильными платежами были миллениалы и поколение Z, то сейчас тенденция становится популярной среди других поколений, благодаря чему развитие m-commerce происходит стремительней, нежели ожидалось: к 2024 году объем глобального рынка мобильных платежей может превысить $3,081 млрд**. Партнерство с А1 является важным шагом в развитии платежной экосистемы в Республике Беларусь. Наша задача – поделиться своей перспективой и помочь технологически предоставлять платежные решения гибким, надежным и безопасным способом. Надеемся, что такое сотрудничество даст существенный импульс к диджитализации и еще большему росту безналичной экономики»,отметиларегиональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове Светлана Чирва.

В настоящее время бесплатное финансовое приложение А1 banking доступно абонентам всех мобильных операторов Беларуси. Пользователи могут совершать платежи без комиссии с любой имеющейся у них карты белорусских банков, производить бесконтактную оплату смартфоном, а также переводить деньги другим пользователям. В качестве дополнительных опций – возможность оплачивать топливо на сети АЗС «Белоруснефть» непосредственно из приложения и без необходимости взаимодействовать с кассиром, а также возможность пользоваться ежемесячным лимитом в размере 100 рублей для совершения платежей в рамках услуги «А1 Кошелек».

Ранее в рамках сотрудничества А1, Visa и Банка «Решение» была реализована возможность выпуска виртуальной карты с кэшбэком, которая работает на платформе международной платежной системы Visa. Пользователи А1 banking могут выпустить ее непосредственно в приложении, чтобы совершать любые платежи в Беларуси и за рубежом. Кроме того, до 30 ноября 2020 года А1 и Visa проводят совместную акцию «Рулим с виртуальной картой А1». Ее участники – пользователи приложения А1 banking – могут выиграть призы за бесконтактную оплату товаров и услуг с использованием виртуальной карты А1.

*Digital 2020: October Global Statshot, We Are Social, Hootsuite - https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot.
**Mobile Payment Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2019-2024 - https://www.imarcgroup.com/global-mobile-payment-market.

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Компания А1 и Visa объявили о подписании долгосрочного соглашения о стратегическом партнерстве. Этот шаг позволит еще стремительней развивать цифровые финансовые...
 
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