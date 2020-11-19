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В Минске задержана журналист tut.by Катерина Борисевич

19.11.2020 19:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Силовики арестовали журналиста сайта tut.by Катерину Борисевич, которая готовила новостной материал об отсутствии алкоголя в крови Романа Бондаренко на основании данных, полученных от врача больницы скорой помощи.

Как сообщалось, Генпрокуратура Беларуси распространила сообщение о том, что против врача больницы и журналиста tut.by возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в сговоре с целью раскрытия врачебной тайны.

«Неизвестные в штатском и в масках вывели Катерину Борисевич из дома и увезли. Куда — мы пока не знаем», сообщил tut.by, сопроводив сообщение коротким видеофактом.

 
 
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Силовики арестовали журналиста сайта tut.by Катерину Борисевич, которая готовила новостной материал об отсутствии алкоголя в крови Романа Бондаренко на основании...
 
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