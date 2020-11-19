|
В Минске задержана журналист tut.by Катерина Борисевич
Источник материала: АФН
Силовики арестовали журналиста сайта tut.by Катерину Борисевич, которая готовила новостной материал об отсутствии алкоголя в крови Романа Бондаренко на основании данных, полученных от врача больницы скорой помощи.
Как сообщалось, Генпрокуратура Беларуси распространила сообщение о том, что против врача больницы и журналиста tut.by возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в сговоре с целью раскрытия врачебной тайны.
«Неизвестные в штатском и в масках вывели Катерину Борисевич из дома и увезли. Куда — мы пока не знаем», сообщил tut.by, сопроводив сообщение коротким видеофактом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики арестовали журналиста сайта tut.by Катерину Борисевич, которая готовила новостной материал об отсутствии алкоголя в крови Романа Бондаренко на основании...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)