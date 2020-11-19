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Тихановская: Режим признал, что история об алкогольном опьянении Бондаренко – ложь

19.11.2020 19:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Возбуждение уголовного дела и арест врача, рассказавшего стране о том, что погибший Роман Бондаренко не был пьян в момент убийства, являет подтверждением того, что история об алкогольном опьянении Романа – ложь.

«После убийства Романа Бондаренко режим пытался убедить нас, что Роман был пьян, – но никто не поверил. Теперь режим пошел дальше – и завел дело на врача, благодаря которому все увидели выписку о состоянии Романа. Режим говорит, что это «разглашение врачебной тайны». Но тем самым он признаёт, что история об алкогольном опьянении – ложь. Еще более возмутительно то, что они считают, будто пьяных людей можно убивать», - заявила Тихановская.

«День за днём они загоняют себя в ловушку, ведь, чтобы спрятать ложь, нужно придумать еще одну. Чтобы скрыть старое преступление, им приходится совершать новое. Вчера они захватили телеграм-канал медиков «Белые халаты», а сегодня задержали студента, которого назвали его администратором. И завтра им снова придется врать и нарушать закон, чтобы продлить существование режима еще на день», - подчеркнула она.

«Но мы знаем: Народный Трибунал станет точкой отсчета для каждого, кто, начав нарушать закон, уже не может остановиться. Мы докажем, что настоящая власть – это народ, а настоящие преступники – пособники режима, а не наоборот», -добавила Тихановская.

 
 
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Возбуждение уголовного дела и арест врача, рассказавшего стране о том, что погибший Роман Бондаренко не был пьян в момент убийства, являет подтверждением того, что...
 
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