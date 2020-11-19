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Генпрокуратура РБ возбудила уголовное против врача, раскрывшего данные о Романе Бондаренко

19.11.2020 19:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.178 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям. Подозреваемые задержаны», - сказано в сообщении.

Генпрокуратура никак не комментирует тот факт, что помимо упомянутого сайта информацию об отсутствии алкоголя в крови Бондаренко предоставили телеграм-каналам еще как минимум два независимых источника.

Генпрокуратура также никак не комментирует факт наличия/отсутствия у врача разрешения родственников Романа Бондаренко на раскрытие врачебной тайны.

И что точно не прокомментирует Генпрокуратура, так этот тот факт, что первым врачебную тайну раскрыл пенсионер Лукашенко. И ему никто не поверил.

 
 
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Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и иного лица по признакам...
 
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