Задержан администратор Telegram-канала «Белые халаты»









onliner.by . У молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник, cообщает





Осмотр позволил силовикам установить «корыстную заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности». Пресс-служба МВД сообщает, что у молодого человека обнаружили польскую визу.





Минчанина признали подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.





Доступ к каналу был частично потерян, администрация пытается восстановить полный доступ. Тем временем был создан новый канал.