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Задержан администратор Telegram-канала «Белые халаты»

19.11.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Медики создали новый канал.



У молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник, cообщает onliner.by.

Осмотр позволил силовикам установить «корыстную заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности». Пресс-служба МВД сообщает, что у молодого человека обнаружили польскую визу.

Минчанина признали подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Доступ к каналу был частично потерян, администрация пытается восстановить полный доступ. Тем временем был создан новый канал.
 
 
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