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Обновленный дипкорпус: Лукашенко назначил новых послов
19.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня ряд назначений. Для многих они стали неожиданностью, передает телеканал «МИР 24».
Дипкорпус пополнился представителями силового блока. Так, бывший министр обороны и госсекретарь Совбеза Андрей Равков поедет послом в Азербайджан, экс-генпрокурор Александр Конюк – в Армению, руководить белоруской дипмиссией в Китае отныне будет Юрий Сенько. До этого он работал в должности председателя Государственного таможенного комитета.
Новые послы со стороны Беларуси будут теперь в Пакистане и Кении. Изменения есть и в структуре МВД. У министра появился новый первый заместитель: на повышение пошел командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.
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Изменения есть и в структуре МВД. У министра появился новый первый заместитель: на повышение пошел командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.
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