Обновленный дипкорпус: Лукашенко назначил новых послов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня ряд назначений. Для многих они стали неожиданностью, передает телеканал «МИР 24».

Дипкорпус пополнился представителями силового блока. Так, бывший министр обороны и госсекретарь Совбеза Андрей Равков поедет послом в Азербайджан, экс-генпрокурор Александр Конюк – в Армению, руководить белоруской дипмиссией в Китае отныне будет Юрий Сенько. До этого он работал в должности председателя Государственного таможенного комитета.

«Вы втроем – люди крупного калибра. Если вы видите себя в какой-то другой области, у вас желание работать, хоть сейчас, хоть через год или через полгода, пожалуйста. И пусть люди не думают, будто это пенсионная работа для вас, и что мы людей так на обочину выбросили. Таких людей на обочину не выбрасывают. Главное, ребята, это экспорт. Политика политикой, но нам там надо продвинуться в экономических отношениях», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Новые послы со стороны Беларуси будут теперь в Пакистане и Кении. Изменения есть и в структуре МВД. У министра появился новый первый заместитель: на повышение пошел командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.